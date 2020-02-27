Сбербанк выступил против идеи ЦБ повысить надбавки за системную значимость

«Мы верим, что наша общая позиция будет учтена Банком России, когда мы будем обсуждать эту тему», – отметил Морозов в ходе телефонного совещания. По его словам, на сегодня регулирование со стороны ЦБ – самое строгое в мире как к уровню достаточности капитала, так и по риск-весам. Зампред правления Сбербанка отметил, что направил предложения в адрес ЦБ; регулятор при этом отметил, что пока что никаких решений не принимается.