Сбербанк выступил против идеи ЦБ повысить надбавки за системную значимость
Сбербанк ведет дискуссию с ЦБ по поводу предложения ввести для системно значимых банков повышенную надбавку к достаточности капитала, сказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов. Он отметил, что банк имеет ту же позицию, что и ВТБ, который накануне раскритиковал инициативу регулятора.
«Мы верим, что наша общая позиция будет учтена Банком России, когда мы будем обсуждать эту тему», – отметил Морозов в ходе телефонного совещания. По его словам, на сегодня регулирование со стороны ЦБ – самое строгое в мире как к уровню достаточности капитала, так и по риск-весам. Зампред правления Сбербанка отметил, что направил предложения в адрес ЦБ; регулятор при этом отметил, что пока что никаких решений не принимается.
В январе ЦБ предложил рассчитывать надбавки к капиталу для СЗКО в зависимости от обобщающего результата банков. Сейчас для 11 системно значимых банков действует единая надбавка в размере 1%. Новая методика может повысить надбавку для ВТБ до 1,5%, а для Сбербанка – до 2,5%. К настоящему времени ставка 2,5% действует только для одной глобальной СЗКО – JPMorgan Chase. Активы этого банка в 50 раз превышают активы Сбербанка, отметил ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.