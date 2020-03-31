Сбербанк отменил сервисную плату за онлайн-кассы и терминалы эквайринга

Решение об отмене платы банк принял из-за снижения клиентопотока, которое больше всего затронуло небольшие торговые точки, пояснила Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления и руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка. По ее словам, каникулы по взиманию сервисной платы по эквайрингу могут не только помочь пострадавшему малому бизнесу, но и обезопасить клиентов, сохранив им возможность наиболее безопасной оплаты – бесконтактной и безналичной.