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Сбербанк отменил сервисную плату за онлайн-кассы и терминалы эквайринга

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Сбербанк не будет взимать сервисную плату за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга в период с 1 марта до 31 мая 2020 г., сообщает пресс-служба госбанка. За использование этого оборудования чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса, отмечается в сообщении.

Решение об отмене платы банк принял из-за снижения клиентопотока, которое больше всего затронуло небольшие торговые точки, пояснила Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления и руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка. По ее словам, каникулы по взиманию сервисной платы по эквайрингу могут не только помочь пострадавшему малому бизнесу, но и обезопасить клиентов, сохранив им возможность наиболее безопасной оплаты – бесконтактной и безналичной.

В зависимости от экономической ситуации Сбербанк может продлить каникулы по сервисной плате за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга и после 31 мая, добавили в пресс-службе.

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Для поддержки предпринимателей, пострадавших от ситуации с коронавирусом, Сбербанк ранее объявил о запуске с 1 апреля специальной программы субсидирования малого и среднего бизнеса, по которой заемщики должны будут платить только треть процентов.

Из-за эпидемии коронавируса Центробанк расширил программу рефинансирования кредитов малого и среднего бизнеса и увеличил ее лимит до 500 млрд руб., с 23 марта процентная ставка стала 4% годовых, а конечная ставка кредита не должна превышать 8,5% годовых. До 150 млрд руб. будет направлено на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками.

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