Сбербанк отменил сервисную плату за онлайн-кассы и терминалы эквайринга
Решение об отмене платы банк принял из-за снижения клиентопотока, которое больше всего затронуло небольшие торговые точки, пояснила Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления и руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка. По ее словам, каникулы по взиманию сервисной платы по эквайрингу могут не только помочь пострадавшему малому бизнесу, но и обезопасить клиентов, сохранив им возможность наиболее безопасной оплаты – бесконтактной и безналичной.
В зависимости от экономической ситуации Сбербанк может продлить каникулы по сервисной плате за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга и после 31 мая, добавили в пресс-службе.
Из-за эпидемии коронавируса Центробанк расширил программу рефинансирования кредитов малого и среднего бизнеса и увеличил ее лимит до 500 млрд руб., с 23 марта процентная ставка стала 4% годовых, а конечная ставка кредита не должна превышать 8,5% годовых. До 150 млрд руб. будет направлено на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками.