Wirecard отозвала отчет за 2019 год после пропажи 1,9 млрд евро

Провайдер электронных платежей Wirecard отозвал финансовые отчеты за 2019 г. и I квартал 2020 г., указано в заявлении совета управляющих компаний. Также компания отозвала прогноз EBIDTA на 2020 г. и планы по объемам транзакций на 2025 г. В совете управляющих не исключили, что нехватка 1,9 млрд на счетах Wirecard может быть отражена в показателях за предыдущие годы.