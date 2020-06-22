Wirecard отозвала отчет за 2019 год после пропажи 1,9 млрд евро
Провайдер электронных платежей Wirecard отозвал финансовые отчеты за 2019 г. и I квартал 2020 г., указано в заявлении совета управляющих компаний. Также компания отозвала прогноз EBIDTA на 2020 г. и планы по объемам транзакций на 2025 г. В совете управляющих не исключили, что нехватка 1,9 млрд на счетах Wirecard может быть отражена в показателях за предыдущие годы.
Wirecard рассматривает различные варианты сокращения затрат для сохранения деловой активности, указано в заявлении. В их числе – реструктуризация, сворачивание продуктовых сегментов, закрытие подразделений или их вывод из числа активов Wirecard.
Нехватка средств на счетах Wirecard была выявлена 18 июня аудиторами EY, 22 июня в Wirecard заявили, что с большой долей вероятности денег не существовало в принципе. После заявления аудиторов генеральный директор Wirecard Маркус Браун ушел в отставку. Акции Wirecard, которые до сообщения о невозможности подтвердить наличие средств оценивались в 100 евро, 19 июня продавались по 25,82 евро.