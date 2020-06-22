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Wirecard отозвала отчет за 2019 год после пропажи 1,9 млрд евро

Ведомости

Провайдер электронных платежей Wirecard отозвал финансовые отчеты за 2019 г. и I квартал 2020 г., указано в заявлении совета управляющих компаний. Также компания отозвала прогноз EBIDTA на 2020 г. и планы по объемам транзакций на 2025 г. В совете управляющих не исключили, что нехватка 1,9 млрд на счетах Wirecard может быть отражена в показателях за предыдущие годы.

Wirecard рассматривает различные варианты сокращения затрат для сохранения деловой активности, указано в заявлении. В их числе – реструктуризация, сворачивание продуктовых сегментов, закрытие подразделений или их вывод из числа активов Wirecard.

Нехватка средств на счетах Wirecard была выявлена 18 июня аудиторами EY, 22 июня в Wirecard заявили, что с большой долей вероятности денег не существовало в принципе. После заявления аудиторов генеральный директор Wirecard Маркус Браун ушел в отставку. Акции Wirecard, которые до сообщения о невозможности подтвердить наличие средств оценивались в 100 евро, 19 июня продавались по 25,82 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных