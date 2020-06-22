РБК сообщил об отказе ЦБ от планов делистинга части иностранных акций

Проект закона о защите инвесторов был принят в первом чтении в мае 2019 г., сейчас его готовят ко второму чтению. Редакция, которую представители ЦБ, депутаты и участники финансового рынка обсуждали на прошлой неделе, предусматривала ограничение на торговлю бумагами, не включенными в фондовый индекс ЦБ. Участники дискуссии говорили «Ведомостям», что предложение снять ограничение на торговлю бумагами без договора с эмитентами было отклонено.