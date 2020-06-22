РБК сообщил об отказе ЦБ от планов делистинга части иностранных акций
Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, передает РБК слова руководителя Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию изменение законопроекта. Изменение, по оценкам Тимофеева, предотвратит делистинг более 800 акций из 1300 торгующихся на Санкт-Петербургской бирже.
Проект закона о защите инвесторов был принят в первом чтении в мае 2019 г., сейчас его готовят ко второму чтению. Редакция, которую представители ЦБ, депутаты и участники финансового рынка обсуждали на прошлой неделе, предусматривала ограничение на торговлю бумагами, не включенными в фондовый индекс ЦБ. Участники дискуссии говорили «Ведомостям», что предложение снять ограничение на торговлю бумагами без договора с эмитентами было отклонено.
Закон о защите инвесторов направлен на защиту неквалифицированных участников рынка, отмечали ранее в ЦБ. На прошлой неделе президент «Финама» Владислав Кочетков говорил, что представители ЦБ заявили о намерении провести второе и третье чтения законопроекта к концу июня, а поправки на этапе обсуждения могли быть только косметического плана.