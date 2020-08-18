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Минфин отказался проводить аукционы по размещению ОФЗ 19 августа

Ведомости

Минфин России не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа, сообщается на сайте министерства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 г. аукционов по размещению ОФЗ», ‒ говорится в сообщении. Отказ связан с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, пояснили в ведомстве. Ранее ведомство сообщало, что в III квартале 2020 г. планируется разместить ОФЗ на общую сумму 1 трлн руб., писал ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным НАУФОР, в первом полугодии 2020 г. на брокерских счетах (кроме индивидуальных инвестиционных счетов) изменилась структура активов: выросла доля иностранных акций (8,2% против 3,5% по итогам 2019 г.) и еврооблигаций (19,9% против 16,9%). При этом доля ОФЗ снизилась до 4,8% против 9,1% по итогам 2019 г., как и доля российских акций (20% против 23,5% по итогам 2019 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных