Минфин отказался проводить аукционы по размещению ОФЗ 19 августа
Минфин России не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа, сообщается на сайте министерства.
«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 г. аукционов по размещению ОФЗ», ‒ говорится в сообщении. Отказ связан с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, пояснили в ведомстве. Ранее ведомство сообщало, что в III квартале 2020 г. планируется разместить ОФЗ на общую сумму 1 трлн руб., писал ТАСС со ссылкой на ведомство.
По данным НАУФОР, в первом полугодии 2020 г. на брокерских счетах (кроме индивидуальных инвестиционных счетов) изменилась структура активов: выросла доля иностранных акций (8,2% против 3,5% по итогам 2019 г.) и еврооблигаций (19,9% против 16,9%). При этом доля ОФЗ снизилась до 4,8% против 9,1% по итогам 2019 г., как и доля российских акций (20% против 23,5% по итогам 2019 г.).