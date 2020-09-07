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Российские банки отменили заявки на кредитные каникулы 15 000 заемщиков

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Российские банки аннулировали около 15 000 заявлений на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 млрд руб., что составило порядка 4% от всех заявлений, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Всего к 26 августа россияне оформили 370 000 заявлений на отсрочку платежей.

Заявления были аннулированы, так как заемщики не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней. В ЦБ изданию пояснили, что у россиян по закону есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на получение кредитных каникул. При возникновении непредвиденных обстоятельств у заемщика есть еще месяц на подачу документов.

По данным ЦБ, большинство россиян подавали заявления на кредитные каникулы в первой половине апреля, и максимум к августу должны были предоставить кредиторам документы, иначе каникулы отменялись. В случае отмены кредитных каникул банк имеет право единоразово потребовать выплаты всех пропущенных начислений. Также у заемщика может ухудшиться кредитная история и ему могут начислить пени.

При этом число удовлетворенных заявок на 26 августа составило более 205 000 на общую сумму свыше 81 млрд руб., это 57,9% от всех рассмотренных заявлений. Оставшиеся 40% находятся в «зоне риска», так как заемщики могут опоздать с подачей требуемых документов, отмечает издание.

В апреле Путин подписал закон, согласно которому люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за эпидемии, могут получить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. На каникулы могут претендовать заемщики, чей доход снизился минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки на каникулы, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 г.

Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Это от 2 млн до 4,5 млн руб. (в зависимости от региона) по ипотеке, 600 000 руб. – по автокредитам, 300 000 руб. – по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 руб. – по кредитным картам для физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных