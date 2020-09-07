Российские банки отменили заявки на кредитные каникулы 15 000 заемщиков

Заявления были аннулированы, так как заемщики не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней. В ЦБ изданию пояснили, что у россиян по закону есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на получение кредитных каникул. При возникновении непредвиденных обстоятельств у заемщика есть еще месяц на подачу документов.