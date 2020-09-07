Российские банки отменили заявки на кредитные каникулы 15 000 заемщиков
Российские банки аннулировали около 15 000 заявлений на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 млрд руб., что составило порядка 4% от всех заявлений, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Всего к 26 августа россияне оформили 370 000 заявлений на отсрочку платежей.
Заявления были аннулированы, так как заемщики не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней. В ЦБ изданию пояснили, что у россиян по закону есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на получение кредитных каникул. При возникновении непредвиденных обстоятельств у заемщика есть еще месяц на подачу документов.
По данным ЦБ, большинство россиян подавали заявления на кредитные каникулы в первой половине апреля, и максимум к августу должны были предоставить кредиторам документы, иначе каникулы отменялись. В случае отмены кредитных каникул банк имеет право единоразово потребовать выплаты всех пропущенных начислений. Также у заемщика может ухудшиться кредитная история и ему могут начислить пени.
При этом число удовлетворенных заявок на 26 августа составило более 205 000 на общую сумму свыше 81 млрд руб., это 57,9% от всех рассмотренных заявлений. Оставшиеся 40% находятся в «зоне риска», так как заемщики могут опоздать с подачей требуемых документов, отмечает издание.
В апреле Путин подписал закон, согласно которому люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за эпидемии, могут получить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. На каникулы могут претендовать заемщики, чей доход снизился минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки на каникулы, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 г.
Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Это от 2 млн до 4,5 млн руб. (в зависимости от региона) по ипотеке, 600 000 руб. – по автокредитам, 300 000 руб. – по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 руб. – по кредитным картам для физических лиц.