Объем ФНБ в августе увеличился на 298 млрд рублей
Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13,357 трлн руб., или 11,7% прогнозируемого на 2020 г. ВВП, сообщается на сайте Минфина. Месяцем ранее показатель составлял 12,958 трлн руб., или 11,4% прогнозируемого ВВП.
«По состоянию на 1 сентября 2020 г. объем ФНБ составил 13 256 659,2 млн. руб., или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно $177 612,3 млн США», – сказано в сообщении ведомства.
Объем ликвидных активов ФНБ – средств на банковских счетах в Банке России – к 1 сентября достиг 8,91 трлн руб., или $119,379 млрд (7,8% прогнозируемого ВВП).
Кроме того, в августе Минфин впервые с конца 2017 г. использовал средства ФНБ. Ведомство реализовало $21,4 млн, €18 млн и £3,6 млн – общая сумма составила 3,55 млрд руб. Средства пошли на финансирование дефицита федерального бюджета.