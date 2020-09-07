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Объем ФНБ в августе увеличился на 298 млрд рублей

Ведомости

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13,357 трлн руб., или 11,7% прогнозируемого на 2020 г. ВВП, сообщается на сайте Минфина. Месяцем ранее показатель составлял 12,958 трлн руб., или 11,4% прогнозируемого ВВП.

«По состоянию на 1 сентября 2020 г. объем ФНБ составил 13 256 659,2 млн. руб., или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно $177 612,3 млн США», – сказано в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ – средств на банковских счетах в Банке России – к 1 сентября достиг 8,91 трлн руб., или $119,379 млрд (7,8% прогнозируемого ВВП).

Кроме того, в августе Минфин впервые с конца 2017 г. использовал средства ФНБ. Ведомство реализовало $21,4 млн, €18 млн и £3,6 млн – общая сумма составила 3,55 млрд руб. Средства пошли на финансирование дефицита федерального бюджета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных