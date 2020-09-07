Объем ФНБ в августе увеличился на 298 млрд рублей

«По состоянию на 1 сентября 2020 г. объем ФНБ составил 13 256 659,2 млн. руб., или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно $177 612,3 млн США», – сказано в сообщении ведомства.