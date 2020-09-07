Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП
Минфин России предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по всем видам налогов. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее такой механизм действовал только для физических лиц.
«Реализация указанной меры позволит указанным категориям налогоплательщиков осуществлять уплату налогов, торгового сбора, страховых взносов одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации и т. д.», ‒ сказано в пояснительной записке к документу. Согласно такому механизму после поступления средств налоговый орган самостоятельно перечислит их в счет имеющихся у гражданина обязательств.
Предполагается, что новый механизм упростит юрлицам и ИП процедуру уплаты налогов. При этом они могут продолжить исполнять обязательства по старой схеме ‒ перечислять взносы на соответствующие налоговым обязательствам коды бюджетной классификации.
В соответствии с документом предлагаемые поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 2022 г. Для физлиц механизм «единого налогового платежа» по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует с начала 2019 г., а по уплате НДФЛ ‒ с 2020 г.