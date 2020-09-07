Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

В соответствии с документом предлагаемые поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 2022 г. Для физлиц механизм «единого налогового платежа» по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует с начала 2019 г., а по уплате НДФЛ ‒ с 2020 г.