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Минфин предложил распространить «единый налоговый платеж» на юрлиц и ИП

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Минфин России предложил распространить механизм «единого налогового платежа» на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по всем видам налогов. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее такой механизм действовал только для физических лиц. 

«Реализация указанной меры позволит указанным категориям налогоплательщиков осуществлять уплату налогов, торгового сбора, страховых взносов одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации и т. д.», ‒ сказано в пояснительной записке к документу. Согласно такому механизму после поступления средств налоговый орган самостоятельно перечислит их в счет имеющихся у гражданина обязательств.

Предполагается, что новый механизм упростит юрлицам и ИП процедуру уплаты налогов. При этом они могут продолжить исполнять обязательства по старой схеме ‒ перечислять взносы на соответствующие налоговым обязательствам коды бюджетной классификации. 

В соответствии с документом предлагаемые поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 2022 г. Для физлиц механизм «единого налогового платежа» по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует с начала 2019 г., а по уплате НДФЛ ‒ с 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных