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Лукашенко заявил об отсутствии у него миллиардов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с российскими журналистами заявил, что у него нет миллиардов. Слова главы республики приводит RT в Telegram-канале.

«Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет? Поэтому я не боюсь», ‒ сказал Лукашенко.

Ранее, в июле, портал Tut.by опубликовал выпуск газеты «СБ» с декларациями о доходах всех кандидатов в президенты Белоруссии за 2019 г. Согласно документу, общая сумма годового дохода Лукашенко составила 117 068 белорусских рублей. Их он получил в качестве заработной платы. При этом у главы государства нет ни недвижимости, ни иного имущества.

Жена Лукашенко, Галина, за год заработала 5560 белорусских рублей. Эта сумма складывается из пенсии и доходов от акций. Также ей принадлежат жилой дом в Могилевской области площадью 196 кв. м, половина жилого дома площадью 54 кв. м и земельный участок 0,1498 га. Из иного имущества ‒ 56 акций Шкловского маслодельного завода.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По результатам выборов, прошедших 9 августа, срок его полномочий продлен на 5 лет. Ранее сегодня в интервью российским журналистам глава республики заявил, что не оставит пост «просто так». При этом он допустил, что, возможно, «пересидел» на президентском посту.

Ранее по теме: Лукашенко отказался оставить президентский пост «просто так»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных