Лукашенко заявил об отсутствии у него миллиардов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с российскими журналистами заявил, что у него нет миллиардов. Слова главы республики приводит RT в Telegram-канале.
«Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет? Поэтому я не боюсь», ‒ сказал Лукашенко.
Ранее, в июле, портал Tut.by опубликовал выпуск газеты «СБ» с декларациями о доходах всех кандидатов в президенты Белоруссии за 2019 г. Согласно документу, общая сумма годового дохода Лукашенко составила 117 068 белорусских рублей. Их он получил в качестве заработной платы. При этом у главы государства нет ни недвижимости, ни иного имущества.
Жена Лукашенко, Галина, за год заработала 5560 белорусских рублей. Эта сумма складывается из пенсии и доходов от акций. Также ей принадлежат жилой дом в Могилевской области площадью 196 кв. м, половина жилого дома площадью 54 кв. м и земельный участок 0,1498 га. Из иного имущества ‒ 56 акций Шкловского маслодельного завода.
Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По результатам выборов, прошедших 9 августа, срок его полномочий продлен на 5 лет. Ранее сегодня в интервью российским журналистам глава республики заявил, что не оставит пост «просто так». При этом он допустил, что, возможно, «пересидел» на президентском посту.