Минфин предложил проиндексировать стипендии на 3,7% в 2021 году

Ранее стало известно, что в 2021 г. власти планируют не индексировать зарплаты гражданским чиновникам в рамках оптимизации нового бюджета 2021‒2023 гг., оставив эту возможность только для военнослужащих. В то же время в следующие три года полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд руб. на зарплаты. В целом, как заявил министр финансов Антон Силуанов, благодаря сокращению расходов на зарплаты чиновникам и закупку нового оружия для армии государство в 2021 г. планирует сэкономить 927 млрд руб., в 2022 г. ‒ 970 млрд, а в 2023 г. ‒ около 900 млрд руб.