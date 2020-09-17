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Минфин предложил проиндексировать стипендии на 3,7% в 2021 году

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Стипендии студентам проиндексируют на 3,7% с 1 сентября 2021 г. и продолжат это делать и в дальнейшем, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку Минфина к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.

«Ежегодно индексируется на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен), в 2021 г. ‒ на 3,7%, в 2022 г. ‒ на 4% и в 2023 г. ‒ на 4% <…> с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов», ‒ цитирует документ Минфина агентство. 

По данным Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 г. по стране составил 2980 руб. В 2020 г. ведомство планировало проиндексировать ее на 3% с началом нового учебного года, так что средний размер стипендии должен был составить 3070 руб., однако пока о подобной инициативе заявляли отдельные регионы.

Ранее стало известно, что в 2021 г. власти планируют не индексировать зарплаты гражданским чиновникам в рамках оптимизации нового бюджета 2021‒2023 гг., оставив эту возможность только для военнослужащих. В то же время в следующие три года полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд руб. на зарплаты. В целом, как заявил министр финансов Антон Силуанов, благодаря сокращению расходов на зарплаты чиновникам и закупку нового оружия для армии государство в 2021 г. планирует сэкономить 927 млрд руб., в 2022 г. ‒ 970 млрд, а в 2023 г. ‒ около 900 млрд руб.

Ранее по теме: Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных