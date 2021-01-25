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Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

Ведомости

Декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в кризисном 2020 г.: в преддверии Нового года и праздников россияне стали активнее гасить долги, сообщил РБК со ссылкой на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Средний платеж по программам урегулирования задолженности в декабре достиг максимума в 2020 г. — 3,8 тыс. руб. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО.

По данным ассоциации, средний платеж в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 20,3%, но не достиг показателя декабря 2019 г. — 4,6 тыс. руб.

Также, по данным коллекторов, 25% должников в конце 2020 г. обещали оплатить задолженность — максимальный показатель за последние три года. 59% из должников, обещавших выплатить долг, сдержали слово. Доля сдержанных обещаний — KPP (kept promise to pay) — и средний платеж по задолженности резко снизились в апреле-мае 2020 г. и в декабре фактически вернулись к докризисным значениям, отметило издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных