Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

Декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в кризисном 2020 г.: в преддверии Нового года и праздников россияне стали активнее гасить долги, сообщил РБК со ссылкой на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Средний платеж по программам урегулирования задолженности в декабре достиг максимума в 2020 г. — 3,8 тыс. руб. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО.