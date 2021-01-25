Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги
Декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в кризисном 2020 г.: в преддверии Нового года и праздников россияне стали активнее гасить долги, сообщил РБК со ссылкой на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Средний платеж по программам урегулирования задолженности в декабре достиг максимума в 2020 г. — 3,8 тыс. руб. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО.
По данным ассоциации, средний платеж в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 20,3%, но не достиг показателя декабря 2019 г. — 4,6 тыс. руб.
Также, по данным коллекторов, 25% должников в конце 2020 г. обещали оплатить задолженность — максимальный показатель за последние три года. 59% из должников, обещавших выплатить долг, сдержали слово. Доля сдержанных обещаний — KPP (kept promise to pay) — и средний платеж по задолженности резко снизились в апреле-мае 2020 г. и в декабре фактически вернулись к докризисным значениям, отметило издание.