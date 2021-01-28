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ЦБ предупредил о росте числа «плохих» кредитов из-за пандемии

Ведомости

Около 30% кредитов, которые банки реструктурировали для поддержки заемщиков во время пандемии в 2020 г., могут стать проблемными или безнадежными, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2020 года».

«Всего с конца марта было реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 трлн руб. (10% портфеля). По части тех кредитов, где заемщики не смогут восстановить финансовое положение (по оценке, 20–30% реструктурированных кредитов, или соответственно 2–3% общего кредитного портфеля), банкам придется постепенно досоздавать резервы», — предупредил регулятор.

По оценкам ЦБ, в связи с этим объем резервов банков может составить 2% кредитного портфеля. Однако в докладе отмечается, что данный уровень является для сектора «посильным» с учетом показателей прибыльности и запаса капитала.

В целом к 30 ноября 2020 г. доля «плохих» кредитов в корпоративном портфеле банков составила 10,1% против 11% на начало года. В сегменте необеспеченных потребительских кредитов показатель составил 9%, увеличившись на 1,5 п.п. В ипотечном портфеле доля проблемных ссуд осталась на уровне 1,4%.

Ранее, в конце ноября, регулятор предупредил о возможном появлении на финансовом рынке «зомби-заемщиков» — компаний, которые так и не восстановят свою платежеспособность после реструктуризации долгов. В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам своевременно признавать потери по невозвратным кредитам юрлиц.

Ранее по теме: ЦБ предупредил о риске возникновения «зомби-заемщиков» среди компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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