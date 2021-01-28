ЦБ предупредил о росте числа «плохих» кредитов из-за пандемии

Ранее, в конце ноября, регулятор предупредил о возможном появлении на финансовом рынке «зомби-заемщиков» — компаний, которые так и не восстановят свою платежеспособность после реструктуризации долгов. В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам своевременно признавать потери по невозвратным кредитам юрлиц.