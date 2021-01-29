Выдача «займов до зарплаты» в России восстановилась до уровня до пандемии
В 2020 г. россияне получили от микрофинансовых организаций (МФО) 18,78 млн «займов до зарплаты» (до 30 тыс. руб.), что всего на 0,9% меньше показателя 2019 г., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Так, в декабре 2020 г. рост выдачи составил 16,6% год к году, в целом во втором полугодии — 10,3% по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее, до 10,18 млн займов. Таким образом, падение в 26%, зафиксированное в апреле-мае на фоне действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, было почти полностью отыграно.
«В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что падение выдачи в сегменте микрозаймов было не столь значительным по сравнению с разными видами потребительского кредитования.
В целом динамика выдачи «займов до зарплаты» среди 30 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в России по итогам 2020 г. была разнонаправленной, отметили аналитики. Наибольший рост наблюдался в Московской области (+14,7%), Москве (+12,8%), Приморском крае (+11,7%), Кемеровской (+10,2%) и Иркутской областях (+7,4%).
При этом в ряде регионов было зафиксировано падение. Самое большое отмечено в Архангельской (-20,3%), Белгородской (-17,4%) и Вологодской (-14,9%) областях, а также в Удмуртской Республике (-10,2%) и Оренбургской области (-8,7%).
Лидерами по количеству полученных микрозаймов стали Москва и Подмосковье — 901 тыс. и 801,2 тыс. соответственно. В топ-5 вошли также Краснодарский край (692,6 тыс.) и Свердловская (683,8 тыс.) и Кемеровская (641,8 тыс. ед.) области.