Выдача «займов до зарплаты» в России восстановилась до уровня до пандемии

Так, в декабре 2020 г. рост выдачи составил 16,6% год к году, в целом во втором полугодии — 10,3% по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее, до 10,18 млн займов. Таким образом, падение в 26%, зафиксированное в апреле-мае на фоне действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, было почти полностью отыграно.