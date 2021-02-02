Долги компаний-банкротов в России почти достигли 2 трлн рублей

При этом оценку за 2019 г. он назвал «картинкой в зеркале заднего вида». По словам эксперта, после отмены моратория на банкротства, введенного в 2020 г. в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса до 7 января 2021 г., потери реального сектора из-за невозвратных долгов предприятий резко возрастут, их сумма заметно увеличится и спровоцирует риски для экономик регионов страны.