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Долги компаний-банкротов в России почти достигли 2 трлн рублей

Ведомости

Объем кредиторской задолженности компаний-банкротов по итогам 2019 г. — до начала пандемии — составил 1,9 трлн руб., то есть 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России, сообщили аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» в исследовании, проведенном совместно с системой мониторинга контрагентов Rescore.

«Это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики. Это то, что потеряли предприятия реального сектора в результате банкротства контрагентов», — пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов РБК

При этом оценку за 2019 г. он назвал «картинкой в зеркале заднего вида». По словам эксперта, после отмены моратория на банкротства, введенного в 2020 г. в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса до 7 января 2021 г., потери реального сектора из-за невозвратных долгов предприятий резко возрастут, их сумма заметно увеличится и спровоцирует риски для экономик регионов страны.

По данным НКР, первой в России по доле долгов банкротов от общей кредиторской задолженности стала Мордовия. Показатель составил 44,7% — 75 млрд руб. При этом наибольший ущерб от банкротства одного предприятия понесли Мордовия, Чувашия, Хабаровский край: сумма варьируется от 57 млрд до 100 млрд руб. Отмечается также, что около 845 млрд руб. — 42,6% — от общего объема кредиторской задолженности несостоятельных компаний зафиксированы в Москве и ее области.

Ранее, в конце ноября, Банк России предупредил о возможном появлении на финансовом рынке «зомби-заемщиков» — компаний, которые так и не восстановят свою платежеспособность после реструктуризации долгов. В связи с этим регулятор рекомендовал банкам своевременно признавать потери по невозвратным кредитам юрлиц.

Ранее по теме: ЦБ предупредил о росте числа «плохих» кредитов из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных