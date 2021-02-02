Долги компаний-банкротов в России почти достигли 2 трлн рублей
Объем кредиторской задолженности компаний-банкротов по итогам 2019 г. — до начала пандемии — составил 1,9 трлн руб., то есть 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России, сообщили аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» в исследовании, проведенном совместно с системой мониторинга контрагентов Rescore.
При этом оценку за 2019 г. он назвал «картинкой в зеркале заднего вида». По словам эксперта, после отмены моратория на банкротства, введенного в 2020 г. в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса до 7 января 2021 г., потери реального сектора из-за невозвратных долгов предприятий резко возрастут, их сумма заметно увеличится и спровоцирует риски для экономик регионов страны.
По данным НКР, первой в России по доле долгов банкротов от общей кредиторской задолженности стала Мордовия. Показатель составил 44,7% — 75 млрд руб. При этом наибольший ущерб от банкротства одного предприятия понесли Мордовия, Чувашия, Хабаровский край: сумма варьируется от 57 млрд до 100 млрд руб. Отмечается также, что около 845 млрд руб. — 42,6% — от общего объема кредиторской задолженности несостоятельных компаний зафиксированы в Москве и ее области.
Ранее, в конце ноября, Банк России предупредил о возможном появлении на финансовом рынке «зомби-заемщиков» — компаний, которые так и не восстановят свою платежеспособность после реструктуризации долгов. В связи с этим регулятор рекомендовал банкам своевременно признавать потери по невозвратным кредитам юрлиц.