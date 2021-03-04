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Около 70% супругов в России принимают решения о крупных покупках совместно

Ведомости

Большинство семейных пар в России — 70% — принимают решения о крупных покупках совместно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Дом.РФ» и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 89% таких супругов отметили, что им удается договориться без ссор. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Еще 8% респондентов признались, что иногда ссорятся, когда принимают решение о крупном приобретении. Еще 3% сказали, что в данном случае ругаются всегда.

«Лишь в 26% семей решение о крупных покупках принимает один из супругов единолично: чаще это мужчина (в 56% случаев), однако женщины тоже довольно часто выступают в этом качестве (44% случаев)» — выяснили эксперты. Остальные 4% опрошенных заявили, что важные финансовые решения принимают другие члены их семьи.

При этом в большинстве семейных пар в России, которые обговаривают большие покупки между собой, принято оформлять крупные кредиты на мужчин, говорится в результатах исследования. Так делают в 56% случаев. Женщины берут кредиты в 19% семей. Еще четверть опрошенных сообщила, что в случае необходимости оформляет крупный кредит на другого родственника.

Ранее по теме: ВТБ: женщины больше склонны к накоплению по сравнению с мужчинами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных