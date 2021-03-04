Около 70% супругов в России принимают решения о крупных покупках совместно
Большинство семейных пар в России — 70% — принимают решения о крупных покупках совместно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Дом.РФ» и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 89% таких супругов отметили, что им удается договориться без ссор. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
Еще 8% респондентов признались, что иногда ссорятся, когда принимают решение о крупном приобретении. Еще 3% сказали, что в данном случае ругаются всегда.
«Лишь в 26% семей решение о крупных покупках принимает один из супругов единолично: чаще это мужчина (в 56% случаев), однако женщины тоже довольно часто выступают в этом качестве (44% случаев)» — выяснили эксперты. Остальные 4% опрошенных заявили, что важные финансовые решения принимают другие члены их семьи.
При этом в большинстве семейных пар в России, которые обговаривают большие покупки между собой, принято оформлять крупные кредиты на мужчин, говорится в результатах исследования. Так делают в 56% случаев. Женщины берут кредиты в 19% семей. Еще четверть опрошенных сообщила, что в случае необходимости оформляет крупный кредит на другого родственника.