Около 70% супругов в России принимают решения о крупных покупках совместно

«Лишь в 26% семей решение о крупных покупках принимает один из супругов единолично: чаще это мужчина (в 56% случаев), однако женщины тоже довольно часто выступают в этом качестве (44% случаев)» — выяснили эксперты. Остальные 4% опрошенных заявили, что важные финансовые решения принимают другие члены их семьи.