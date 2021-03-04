«Сбер» может направить более половины прибыли на выплату дивидендов

Чистая прибыль Сбербанка в 2020 г. составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше прошлогоднего показателя. Это меньшее падение, чем ожидал Греф. Так, в начале декабря он рассказал президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. в связи с пандемией снизится на 12-13% год к году и составит более 700 млрд руб.