«Сбер» может направить более половины прибыли на выплату дивидендов
«Сбер» может направить на дивиденды акционерам за 2020 г. 56,2% от чистой прибыли. Об этом заявил президент, председатель правления «Сбера» Герман Греф во время конференц-звонка для инвесторов.
«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить набсовету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили за 2019 год. Это будет означать выплату 56,2% чистой прибыли», — сказал он.
Чистая прибыль Сбербанка в 2020 г. составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше прошлогоднего показателя. Это меньшее падение, чем ожидал Греф. Так, в начале декабря он рассказал президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. в связи с пандемией снизится на 12-13% год к году и составит более 700 млрд руб.
В 2019 г. Сбербанк направил на дивиденды половину чистой прибыли — 422,4 млрд руб. Такая сумма стала рекордной для «Сбера».
В этом году «Сбер» впервые представил результаты деятельности нефинансового бизнеса. Выручка данного сегмента «Сбера» составила 71,4 млрд руб., следует из отчета по МСФО.
Наибольшую выручку в сегменте нефинансового бизнеса Сбербанку принесли В2В-сервисы — 33,6 млрд руб. Сюда входят облачные сервисы (SberCloud), услуги по кибербезопасности (компания BI.ZONE), а также маркетинговые услуги, биометрия и прочие нефинансовые сервисы для юридических лиц. В 2019 г. выручка этого подсегмента составляла 17,2 млрд руб.