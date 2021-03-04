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«Сбер» может направить более половины прибыли на выплату дивидендов

Ведомости

«Сбер» может направить на дивиденды акционерам за 2020 г. 56,2% от чистой прибыли. Об этом заявил президент, председатель правления «Сбера» Герман Греф во время конференц-звонка для инвесторов. 

«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить набсовету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили за 2019 год. Это будет означать выплату 56,2% чистой прибыли», — сказал он. 

Чистая прибыль Сбербанка в 2020 г. составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше прошлогоднего показателя. Это меньшее падение, чем ожидал Греф. Так, в начале декабря он рассказал президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. в связи с пандемией снизится на 12-13% год к году и составит более 700 млрд руб. 

В 2019 г. Сбербанк направил на дивиденды половину чистой прибыли — 422,4 млрд руб. Такая сумма стала рекордной для «Сбера».

В этом году «Сбер» впервые представил результаты деятельности нефинансового бизнеса. Выручка данного сегмента «Сбера» составила 71,4 млрд руб., следует из отчета по МСФО. 

Наибольшую выручку в сегменте нефинансового бизнеса Сбербанку принесли В2В-сервисы — 33,6 млрд руб. Сюда входят облачные сервисы (SberCloud), услуги по кибербезопасности (компания BI.ZONE), а также маркетинговые услуги, биометрия и прочие нефинансовые сервисы для юридических лиц. В 2019 г. выручка этого подсегмента составляла 17,2 млрд руб.

Ранее по теме: Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего нефинансового бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных