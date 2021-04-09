Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Коллекторы оценили срок выхода россиян из долговой ямы

Ведомости

В 2020 году россиянам требовалось как минимум 15 месяцев для расплаты с кредиторами, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В 2019 году показатель составлял 12 месяцев.

Для расчета коллекторы моделировали ситуацию, когда должник направляет на погашение долга 25% своего дохода. По предварительной оценке Росстата, средний доход на душу населения в 2020 году составил 35,4 тыс. руб.

По итогам 2020 года средний размер просроченного долга вырос на 29,3%, до 128 тыс. руб. В первом квартале этого года показатель увеличился на 7,5% и достиг максимума за четыре года – 137,6 тыс. руб.

По данным ЦБ на 1 марта 2021 года, задолженность россиян перед банками составила 20,8 трлн руб. С начала года показатель вырос на 800 млрд руб., за 2020 год – на 2,4 трлн руб., или 13,6%. Объем просроченных кредитов за 2020 год вырос почти на 168 млрд руб., или 22%. Доля просроченных кредитов последние полгода составляет 4,7%.

Ранее по теме: За угрозы и порчу имущества коллекторам будет грозить до 12 лет тюрьмы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных