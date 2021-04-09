Коллекторы оценили срок выхода россиян из долговой ямы
Для расчета коллекторы моделировали ситуацию, когда должник направляет на погашение долга 25% своего дохода. По предварительной оценке Росстата, средний доход на душу населения в 2020 году составил 35,4 тыс. руб.
По итогам 2020 года средний размер просроченного долга вырос на 29,3%, до 128 тыс. руб. В первом квартале этого года показатель увеличился на 7,5% и достиг максимума за четыре года – 137,6 тыс. руб.
По данным ЦБ на 1 марта 2021 года, задолженность россиян перед банками составила 20,8 трлн руб. С начала года показатель вырос на 800 млрд руб., за 2020 год – на 2,4 трлн руб., или 13,6%. Объем просроченных кредитов за 2020 год вырос почти на 168 млрд руб., или 22%. Доля просроченных кредитов последние полгода составляет 4,7%.