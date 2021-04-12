Аналитики указали на нахождение банков «на игле льготных кредитов»
Льготные кредиты становятся все более значимым фактором роста российской экономики на фоне увеличивающегося дефицита качественных заемщиков, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА». В итоге банки оказались «на игле» подобных ссуд, утверждают аналитики.
Дело в том, что в «без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков», пояснили эксперты. Обслуживать кредиты по рыночным ставкам, без дополнительной поддержки, многие заемщики не смогут.
«Поэтому на среднесрочном горизонте рост кредитования в ключевых сегментах по-прежнему будут обеспечивать программы господдержки», — говорится в прогнозе агентства. Уточняется, что основан на предположении, жесткие карантинные ограничения и прочие связанные с пандемией меры повторно вводиться не будут, но санкционное давление на Россию сохранится на текущем уровне.
В то же время замедлять рост кредитования в 2021 г. будет слабое увеличение реальных располагаемых доходов населения и ВВП. В «Эксперт РА» ожидают, что в этом году показатели вырастут на 3% и 3,2% соответственно против падения на 3,5% и 3,1% в 2020 г. Этот рост будет восстановительным и, по сути, компенсирует прошлогоднее падение, заявили аналитики.
Эксперты ожидают, что по итогам текущего года чистая прибыль банковского сектора упадет на 20–30% по сравнению с 2020 г. — до 1,1–1,2 трлн руб. Это произойдет из-за необходимости для кредитных организаций наращивать отчисления в резервы, сжатия чистой процентной маржи и снижения доходов от валютной переоценки.