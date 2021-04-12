Аналитики указали на нахождение банков «на игле льготных кредитов»

В то же время замедлять рост кредитования в 2021 г. будет слабое увеличение реальных располагаемых доходов населения и ВВП. В «Эксперт РА» ожидают, что в этом году показатели вырастут на 3% и 3,2% соответственно против падения на 3,5% и 3,1% в 2020 г. Этот рост будет восстановительным и, по сути, компенсирует прошлогоднее падение, заявили аналитики.