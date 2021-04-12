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Аналитики указали на нахождение банков «на игле льготных кредитов»

Ведомости

Льготные кредиты становятся все более значимым фактором роста российской экономики на фоне увеличивающегося дефицита качественных заемщиков, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА». В итоге банки оказались «на игле» подобных ссуд, утверждают аналитики.

Дело в том, что в «без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков», пояснили эксперты. Обслуживать кредиты по рыночным ставкам, без дополнительной поддержки, многие заемщики не смогут.

«Поэтому на среднесрочном горизонте рост кредитования в ключевых сегментах по-прежнему будут обеспечивать программы господдержки», — говорится в прогнозе агентства. Уточняется, что основан на предположении, жесткие карантинные ограничения и прочие связанные с пандемией меры повторно вводиться не будут, но санкционное давление на Россию сохранится на текущем уровне.

В то же время замедлять рост кредитования в 2021 г. будет слабое увеличение реальных располагаемых доходов населения и ВВП. В «Эксперт РА» ожидают, что в этом году показатели вырастут на 3% и 3,2% соответственно против падения на 3,5% и 3,1% в 2020 г. Этот рост будет восстановительным и, по сути, компенсирует прошлогоднее падение, заявили аналитики.

Эксперты ожидают, что по итогам текущего года чистая прибыль банковского сектора упадет на 20–30% по сравнению с 2020 г. — до 1,1–1,2 трлн руб. Это произойдет из-за необходимости для кредитных организаций наращивать отчисления в резервы, сжатия чистой процентной маржи и снижения доходов от валютной переоценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных