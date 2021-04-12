Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Аналитики оценили уровень дохода россиян от подработки

Ведомости

Каждый восьмой (12%) работник в России имеет подработку, причем благодаря ей почти 40% из них увеличивают свой ежемесячный доход на треть, следует из результатов опроса (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом по поиску трудоустройства Headhunter среди 4749 соискателей.

«Подрабатывая, 39% респондентов смогли увеличили свой доход на 30%, более четверти (28%) удалось повысить свое материальное состояние на 50%. Особенно подработка помогает людям старше 55 лет», — говорится в исследовании.

29% тех, у кого есть подработка, имеют основную занятость в сфере науки и образования. Также получение дополнительных доходов распространено среди сотрудников из области искусства, развлечений, масс-медиа, маркетинга, рекламы, PR, медицины, фармацевтики и управления персоналом, а еще среди тех, кто проводит различные тренинги.

В основном в качестве подработки россияне развивают небольшой бизнес, работают курьерами, инженерами или продавцами, выяснили аналитики. Кроме того, соискатели занимаются 3D-моделированием, аналитикой, работают вожатыми, администраторами, барменами и грузчиками.

93% респондентов, имеющих подработку, сообщили, что делают это ради денег. Каждый третий (36%) сказал, что подработка также помогает развивать различные навыки, 14% таким образом с пользой проводят время, а 12% сказали, что трудятся дополнительно для души.

При этом 57% подрабатывающих признались, что отказались бы от этого, если бы им повысили зарплату на основной работе. Помимо тех, у кого дополнительный источник заработка уже есть, 79% респондентов сказали, что хотели бы подрабатывать.

Ранее по теме: Россияне назвали подходящие для подработки профессии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных