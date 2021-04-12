Аналитики оценили уровень дохода россиян от подработки
Каждый восьмой (12%) работник в России имеет подработку, причем благодаря ей почти 40% из них увеличивают свой ежемесячный доход на треть, следует из результатов опроса (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом по поиску трудоустройства Headhunter среди 4749 соискателей.
«Подрабатывая, 39% респондентов смогли увеличили свой доход на 30%, более четверти (28%) удалось повысить свое материальное состояние на 50%. Особенно подработка помогает людям старше 55 лет», — говорится в исследовании.
29% тех, у кого есть подработка, имеют основную занятость в сфере науки и образования. Также получение дополнительных доходов распространено среди сотрудников из области искусства, развлечений, масс-медиа, маркетинга, рекламы, PR, медицины, фармацевтики и управления персоналом, а еще среди тех, кто проводит различные тренинги.
В основном в качестве подработки россияне развивают небольшой бизнес, работают курьерами, инженерами или продавцами, выяснили аналитики. Кроме того, соискатели занимаются 3D-моделированием, аналитикой, работают вожатыми, администраторами, барменами и грузчиками.
93% респондентов, имеющих подработку, сообщили, что делают это ради денег. Каждый третий (36%) сказал, что подработка также помогает развивать различные навыки, 14% таким образом с пользой проводят время, а 12% сказали, что трудятся дополнительно для души.
При этом 57% подрабатывающих признались, что отказались бы от этого, если бы им повысили зарплату на основной работе. Помимо тех, у кого дополнительный источник заработка уже есть, 79% респондентов сказали, что хотели бы подрабатывать.