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Россияне назвали подходящие для подработки профессии

Ведомости

Профессии администратора, водителя, курьера и сборщика заказов больше всего, по мнению россиян, подходят для подработки, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования «Работа.ру». В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек.

Профессию администратора назвали подходящей для подработки 29% тех, кто хочет подрабатывать или уже подрабатывает. 24% назвали профессию водителя, 22% — курьера, 21% — сборщика заказов. Более 10% готовы подрабатывать строителем или разнорабочим, преподавателем или редактором, SMM-менеджером, менеджером по продажам, ИТ-специалистом или фотографом. 10% выбрали бы для подработки профессию дизайнера, 9% — компьютерного мастера, по 5% подрабатывали бы маркетологом или официантом.

Аналитики отметили, что 79% россиян заявили о желании подрабатывать, 11% опрошенных не хотели бы иметь дополнительную работу.

39% респондентов сообщили, что хотели бы получать дополнительно 30 тыс. руб. в месяц. 26% хотели бы получать от подработки больше 50 тыс. руб. в месяц, 23% — от 30 до 50 тыс. руб. 12% респондентов хотели бы дополнительно зарабатывать до 15 тыс. руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных