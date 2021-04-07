Россияне назвали подходящие для подработки профессии
Профессию администратора назвали подходящей для подработки 29% тех, кто хочет подрабатывать или уже подрабатывает. 24% назвали профессию водителя, 22% — курьера, 21% — сборщика заказов. Более 10% готовы подрабатывать строителем или разнорабочим, преподавателем или редактором, SMM-менеджером, менеджером по продажам, ИТ-специалистом или фотографом. 10% выбрали бы для подработки профессию дизайнера, 9% — компьютерного мастера, по 5% подрабатывали бы маркетологом или официантом.
Аналитики отметили, что 79% россиян заявили о желании подрабатывать, 11% опрошенных не хотели бы иметь дополнительную работу.
39% респондентов сообщили, что хотели бы получать дополнительно 30 тыс. руб. в месяц. 26% хотели бы получать от подработки больше 50 тыс. руб. в месяц, 23% — от 30 до 50 тыс. руб. 12% респондентов хотели бы дополнительно зарабатывать до 15 тыс. руб. в месяц.