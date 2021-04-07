Россияне назвали подходящие для подработки профессии

Профессию администратора назвали подходящей для подработки 29% тех, кто хочет подрабатывать или уже подрабатывает. 24% назвали профессию водителя, 22% — курьера, 21% — сборщика заказов. Более 10% готовы подрабатывать строителем или разнорабочим, преподавателем или редактором, SMM-менеджером, менеджером по продажам, ИТ-специалистом или фотографом. 10% выбрали бы для подработки профессию дизайнера, 9% — компьютерного мастера, по 5% подрабатывали бы маркетологом или официантом.