Кибермошенники обокрали жителей России почти на 10 млрд рублей в 2020 году
Банк России сообщил о росте потерь россиян от кибермошенников на 52% в 2020 г., до 9,77 млрд руб., говорится в ежегодном обзоре департамента информационной безопасности регулятора.
По данным ЦБ, количество операций без согласия клиента увеличилось на 34,0% (773 008 операций за 2020 г. против 576 897 операций за 2019 г). «Объем таких операций вырос на 52,2%, составив 9777,3 млн руб. (за аналогичный период 2019 года – 6425,8 млн руб.)», — говорится в документе.
В то же время общая доля операций без согласия, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, снизилась с 68,6 до 61,8%. Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физлиц в прошлом году составила 11,4 тыс. руб., юрлиц – 347,8 тыс. рублей.
Сумма возмещений банками мошеннических операций в 2020 г. уменьшилась: кредитные организации в 2020 г. вернули 11,3% (1104,6 млн руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента, в то время как 2019 г. – 14,6%, или 935,9 млн руб.
По данным Генпрокуратуры, число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.