Кибермошенники обокрали жителей России почти на 10 млрд рублей в 2020 году

В то же время общая доля операций без согласия, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, снизилась с 68,6 до 61,8%. Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физлиц в прошлом году составила 11,4 тыс. руб., юрлиц – 347,8 тыс. рублей.