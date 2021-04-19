ВТБ заработал рекордную чистую прибыль за первый квартал 2021 года
Предыдущий рекорд по размеру чистой прибыли после налогообложения в первом квартале был зафиксирован в 2018 г. Он составил 55,5 млрд руб., что было на 101,1% больше, чем годом ранее.
«Чистая прибыль ВТБ в первом квартале составила 85,1 млрд рублей (ROE 19,2%), увеличившись более чем в 2 раза год-к-году. Эти результаты полностью подтверждают наши прогнозы на текущий год и создают устойчивую основу для достижения сильного уровня возврата на капитал в дальнейшем», — прокомментировал текущие результаты член правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.
В кредитной организации объяснили наблюдаемый рост прибыльности существенным увеличением ключевых банковских доходов и стабилизацией ситуации с качеством кредитного портфеля. Так, чистые процентные доходы группы выросли в годовом выражении на 21,6% — до 145,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 19,1% — до 38,6 млрд руб.
В то же время ВТБ сократил расходы на создание резервов на 49,9% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г. Они составили 22,6 млрд руб. Стоимость риска по итогам первого квартала текущего года составила 0,7%, снизившись на 80 б.п. год к году.
Пьянов отметил, что финансовые показатели ВТБ обусловлены сильными операционными показателями и постпандемийным восстановлением экономики. Так, результаты первого квартала 2021 г. превысили показатели всего 2020 г. в 75,3 млрд руб.
Ранее, 31 марта, на пресс-конференции с журналистами Пьянов сообщил, что ВТБ рассчитывает заработать рекордную годовую чистую прибыль в 2021 г. в 250-270 млрд руб. Тогда же он заявил, что чистая прибыль группы за два месяца текущего года уже превысила показатели первых кварталов за все годы существования группы, составив 58,4 млрд руб.