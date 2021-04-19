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ВТБ заработал рекордную чистую прибыль за первый квартал 2021 года

Ведомости

Чистая прибыль группы ВТБ в первом квартале этого года составила рекордные 85,1 млрд руб., что на 113,8% больше, чем в аналогичный период 2020 г., следует из промежуточной финансовой отчетности компании по МСФО.

Предыдущий рекорд по размеру чистой прибыли после налогообложения в первом квартале был зафиксирован в 2018 г. Он составил 55,5 млрд руб., что было на 101,1% больше, чем годом ранее.

«Чистая прибыль ВТБ в первом квартале составила 85,1 млрд рублей (ROE 19,2%), увеличившись более чем в 2 раза год-к-году. Эти результаты полностью подтверждают наши прогнозы на текущий год и создают устойчивую основу для достижения сильного уровня возврата на капитал в дальнейшем», — прокомментировал текущие результаты член правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

В кредитной организации объяснили наблюдаемый рост прибыльности существенным увеличением ключевых банковских доходов и стабилизацией ситуации с качеством кредитного портфеля. Так, чистые процентные доходы группы выросли в годовом выражении на 21,6% — до 145,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 19,1% — до 38,6 млрд руб.

В то же время ВТБ сократил расходы на создание резервов на 49,9% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г. Они составили 22,6 млрд руб. Стоимость риска по итогам первого квартала текущего года составила 0,7%, снизившись на 80 б.п. год к году.

Пьянов отметил, что финансовые показатели ВТБ обусловлены сильными операционными показателями и постпандемийным восстановлением экономики. Так, результаты первого квартала 2021 г. превысили показатели всего 2020 г. в 75,3 млрд руб.

Ранее, 31 марта, на пресс-конференции с журналистами Пьянов сообщил, что ВТБ рассчитывает заработать рекордную годовую чистую прибыль в 2021 г. в 250-270 млрд руб. Тогда же он заявил, что чистая прибыль группы за два месяца текущего года уже превысила показатели первых кварталов за все годы существования группы, составив 58,4 млрд руб.

Ранее по теме: ВТБ дал прогноз по рекордной прибыли за 1 квартал
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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