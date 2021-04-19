ВТБ заработал рекордную чистую прибыль за первый квартал 2021 года

В то же время ВТБ сократил расходы на создание резервов на 49,9% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г. Они составили 22,6 млрд руб. Стоимость риска по итогам первого квартала текущего года составила 0,7%, снизившись на 80 б.п. год к году.