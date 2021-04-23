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«Сбер» назвал долю оформивших льготную ипотеку россиян без детей

Ведомости

Около 90% россиян, оформивших льготную ипотеку под 6,5% годовых, не имеют детей, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования Сбербанка.

По данным аналитиков, 56,15% заемщиков по льготной ипотеке состоят в браке, 7,72% — женаты и имеют детей. Соотношение мужчин и женщин, которые оформили льготные кредиты, примерно одинаково: 51,22% женщин против 48,78% мужчин. Чаще всего берут льготную ипотеку мужчины 30—35 лет (11,78% ипотечных сделок). Около 9% заемщиков — мужчины в возрасте 25—30 и 35—40 лет и женщины 30—35 и 35—40 лет.

Средний размер кредита, по данным «Сбера», составил 2,6 млн руб. Чаще всего по льготной программе покупают квартиры стоимостью 3—5 млн руб. — 35,2%, 1—3 млн — 26%, 5—7 млн руб. — 17,4%. Больше всего ипотечных кредитов взяли в Москве — 18%, или 24 000 кредитов, Санкт-Петербурге — 10,8%, или 19 100 и Красноярском крае — 3,9%, или 11 900.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10—15 из 85 регионов России.

11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было. 

Ранее по теме: Названы города России, где можно быстрее накопить на квартиру
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных