«Сбер» назвал долю оформивших льготную ипотеку россиян без детей
По данным аналитиков, 56,15% заемщиков по льготной ипотеке состоят в браке, 7,72% — женаты и имеют детей. Соотношение мужчин и женщин, которые оформили льготные кредиты, примерно одинаково: 51,22% женщин против 48,78% мужчин. Чаще всего берут льготную ипотеку мужчины 30—35 лет (11,78% ипотечных сделок). Около 9% заемщиков — мужчины в возрасте 25—30 и 35—40 лет и женщины 30—35 и 35—40 лет.
Средний размер кредита, по данным «Сбера», составил 2,6 млн руб. Чаще всего по льготной программе покупают квартиры стоимостью 3—5 млн руб. — 35,2%, 1—3 млн — 26%, 5—7 млн руб. — 17,4%. Больше всего ипотечных кредитов взяли в Москве — 18%, или 24 000 кредитов, Санкт-Петербурге — 10,8%, или 19 100 и Красноярском крае — 3,9%, или 11 900.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10—15 из 85 регионов России.
11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.