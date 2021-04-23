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В 2020 году банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

Ведомости

Российские банки передали коллекторам просроченные кредиты россиян на сумму 582 млрд руб. в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Показатель стал рекордным как минимум с начала ведения такой статистики – с 2013 г.

Коллекторы отметили, что количество просроченных кредитов, переданных им банками, выросло на 4,9% по сравнению с 2019 г. и составило 8,4 млн. Объем рынка агентского взыскания в прошлом году вырос на 6,8%, сегмент цессии упал на 22% до 236,6 млрд руб.

Ранее НАПКА сообщила, что в 2020 г. россиянам было нужно как минимум 15 месяцев, чтобы расплатиться с кредиторами. В 2019 г. показатель составлял 12 месяцев.

По данным ЦБ на 1 марта 2021 г., задолженность россиян перед банками составила 20,8 трлн руб. С начала года показатель вырос на 800 млрд руб., за 2020 г. – на 2,4 трлн руб., или 13,6%. Объем просроченных кредитов за 2020 г. вырос почти на 168 млрд руб., или 22%. Доля просроченных кредитов последние полгода составляет 4,7%.

Ранее по теме: Коллекторы оценили срок выхода россиян из долговой ямы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных