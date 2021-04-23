В 2020 году банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян
Коллекторы отметили, что количество просроченных кредитов, переданных им банками, выросло на 4,9% по сравнению с 2019 г. и составило 8,4 млн. Объем рынка агентского взыскания в прошлом году вырос на 6,8%, сегмент цессии упал на 22% до 236,6 млрд руб.
Ранее НАПКА сообщила, что в 2020 г. россиянам было нужно как минимум 15 месяцев, чтобы расплатиться с кредиторами. В 2019 г. показатель составлял 12 месяцев.
По данным ЦБ на 1 марта 2021 г., задолженность россиян перед банками составила 20,8 трлн руб. С начала года показатель вырос на 800 млрд руб., за 2020 г. – на 2,4 трлн руб., или 13,6%. Объем просроченных кредитов за 2020 г. вырос почти на 168 млрд руб., или 22%. Доля просроченных кредитов последние полгода составляет 4,7%.