Россияне сократили траты на продукты
Почти половина россиян пересмотрели свои потребительские привычки в условиях пандемии коронавируса, следует из результатов опроса 6500 человек, проведенного аналитическим проектом Tinkoff Data (есть в распоряжении «Ведомостей»). Так, 25% опрошенных сократили число своих покупок и стали больше следить за скидками, а 20% уменьшили частоту приобретений, но делают ставку на качество товаров.
В итоге расходы удалось снизить 23%. В то же время они стараются откладывать больше средств. Еще у четверти расходы не изменились, а 30% заявили, что стали тратить больше.
Последнее обусловлено подорожанием товаров и услуг в России. Так, стоимость продуктов из потребительской корзины в феврале текущего года была на 16% выше, чем годом ранее, а всей потребительской корзины в целом — на 12%. Сильнее всего вырос в цене сахар, который граждане стали скупать накануне и во время самоизоляции, — на 60%. На 40% подорожали картофель и морковь, на 30% — яйца.
В итоге население стало меньше тратить на продукты питания. Расходы на яблоки упали на 60% в годовом выражении, на морковь, апельсины, капусту и хлебобулочные изделия — более чем на 40%, картофель — на 30%, говядину — 25%, на свинину и муку — на 13% соответственно.
При этом аналитики заметили рост трат россиян на фастфуд. В I квартале текущего года расходы в этом сегменте были на 29% выше, чем в сопоставимый период прошлого года. В сравнении с 2019 г. показатель увеличился на 60%.
В марте годовая инфляция в России составила 5,79%, обновив тем самым рекорд 2016 г. Целевым значением Центробанка является 4%, однако по итогам 2020 г. индекс роста цен оценили в 4,9%. Министерство экономического развития заявило, что инфляция в России в марте достигла пика. Ведомство выразило мнение, что после этого рост цен начнет замедляться.