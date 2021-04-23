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Россияне сократили траты на продукты

Ведомости

Почти половина россиян пересмотрели свои потребительские привычки в условиях пандемии коронавируса, следует из результатов опроса 6500 человек, проведенного аналитическим проектом Tinkoff Data (есть в распоряжении «Ведомостей»). Так, 25% опрошенных сократили число своих покупок и стали больше следить за скидками, а 20% уменьшили частоту приобретений, но делают ставку на качество товаров.

В итоге расходы удалось снизить 23%. В то же время они стараются откладывать больше средств. Еще у четверти расходы не изменились, а 30% заявили, что стали тратить больше.

Последнее обусловлено подорожанием товаров и услуг в России. Так, стоимость продуктов из потребительской корзины в феврале текущего года была на 16% выше, чем годом ранее, а всей потребительской корзины в целом — на 12%. Сильнее всего вырос в цене сахар, который граждане стали скупать накануне и во время самоизоляции, — на 60%. На 40% подорожали картофель и морковь, на 30% — яйца.

В итоге население стало меньше тратить на продукты питания. Расходы на яблоки упали на 60% в годовом выражении, на морковь, апельсины, капусту и хлебобулочные изделия — более чем на 40%, картофель — на 30%, говядину — 25%, на свинину и муку — на 13% соответственно.

При этом аналитики заметили рост трат россиян на фастфуд. В I квартале текущего года расходы в этом сегменте были на 29% выше, чем в сопоставимый период прошлого года. В сравнении с 2019 г. показатель увеличился на 60%.

В марте годовая инфляция в России составила 5,79%, обновив тем самым рекорд 2016 г. Целевым значением Центробанка является 4%, однако по итогам 2020 г. индекс роста цен оценили в 4,9%. Министерство экономического развития заявило, что инфляция в России в марте достигла пика. Ведомство выразило мнение, что после этого рост цен начнет замедляться.

Ранее по теме: Рост розничных цен на социально значимые продукты ускорился

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных