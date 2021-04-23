Россияне сократили траты на продукты

Последнее обусловлено подорожанием товаров и услуг в России. Так, стоимость продуктов из потребительской корзины в феврале текущего года была на 16% выше, чем годом ранее, а всей потребительской корзины в целом — на 12%. Сильнее всего вырос в цене сахар, который граждане стали скупать накануне и во время самоизоляции, — на 60%. На 40% подорожали картофель и морковь, на 30% — яйца.