ЦБ впервые представил прогноз по ключевой ставке

Уточняется, что такой прогноз составлен с учетом того, что с начала года и до 25 апреля средняя ключевая ставка составила 4,3%. При этом ожидается, что с 26 апреля и до завершения 2021 г. она будет находиться в пределах 5-5,8% годовых.