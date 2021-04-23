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ЦБ впервые представил прогноз по ключевой ставке

Ведомости

Банк России впервые включил в среднесрочный макроэкономический прогноз показатель ключевой ставки. Из документа следует, что в 2021 г. она будет находиться в диапазоне 4,8%-5,4% годовых.

Уточняется, что такой прогноз составлен с учетом того, что с начала года и до 25 апреля средняя ключевая ставка составила 4,3%. При этом ожидается, что с 26 апреля и до завершения 2021 г. она будет находиться в пределах 5-5,8% годовых.

На следующий год ЦБ прогнозирует диапазон ключевой ставки в 5,3-6,3%, а в 2023 — 5-6%. Последний соответствует долгосрочному нейтральному показателю ключевой ставки в России.

«Публикация траектории ставки повышает открытость нашей коммуникации, что, в конечном счете, будет транслироваться в рост эффективности денежно-кредитной политики (ДКП)», — пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, в свою очередь, добавил, что прогнозная траектория ставки представлена в формате диапазона средней ключевой ставки за каждый календарный год. То есть диапазон отражает не пределы изменения ключевой ставки в течение года, а ее среднее значение.

Заботкин также пояснил, что именно средний уровень ключевой ставки, а не значение ключевой ставки на определенный момент времени определяет направленность ДКП в течение года. По мнению ЦБ, средний уровень ставки наиболее информативен для оценки намерений регулятора банками, бизнесом и населением.

Ранее сегодня ЦБ сразу на 0,5 п. п. повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 5% годовых. На предыдущем заседании регулятор впервые с декабря 2018 г. увеличил ставку: с исторически минимальных 4,25% на 0,25 п. п.

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 5% годовых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных