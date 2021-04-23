ЦБ впервые представил прогноз по ключевой ставке
Банк России впервые включил в среднесрочный макроэкономический прогноз показатель ключевой ставки. Из документа следует, что в 2021 г. она будет находиться в диапазоне 4,8%-5,4% годовых.
Уточняется, что такой прогноз составлен с учетом того, что с начала года и до 25 апреля средняя ключевая ставка составила 4,3%. При этом ожидается, что с 26 апреля и до завершения 2021 г. она будет находиться в пределах 5-5,8% годовых.
На следующий год ЦБ прогнозирует диапазон ключевой ставки в 5,3-6,3%, а в 2023 — 5-6%. Последний соответствует долгосрочному нейтральному показателю ключевой ставки в России.
«Публикация траектории ставки повышает открытость нашей коммуникации, что, в конечном счете, будет транслироваться в рост эффективности денежно-кредитной политики (ДКП)», — пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, в свою очередь, добавил, что прогнозная траектория ставки представлена в формате диапазона средней ключевой ставки за каждый календарный год. То есть диапазон отражает не пределы изменения ключевой ставки в течение года, а ее среднее значение.
Заботкин также пояснил, что именно средний уровень ключевой ставки, а не значение ключевой ставки на определенный момент времени определяет направленность ДКП в течение года. По мнению ЦБ, средний уровень ставки наиболее информативен для оценки намерений регулятора банками, бизнесом и населением.
Ранее сегодня ЦБ сразу на 0,5 п. п. повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 5% годовых. На предыдущем заседании регулятор впервые с декабря 2018 г. увеличил ставку: с исторически минимальных 4,25% на 0,25 п. п.