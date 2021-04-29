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ЦБ рассказал об этапах передачи Минбанка Промсвязьбанку

Ведомости

Банк России предоставит банку непрофильных активов «Траст» депозит на сумму до 24,3 млрд руб. на выкуп им проблемных и непрофильных активов «Московского индустриального банка» (Минбанк) к 1 августа этого года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора об утверждении изменений в планы участия обеих кредитных организаций.

Полученные деньги Минбанк направит на погашение депозита в 22,4 млрд руб., ранее взятого у ЦБ. Передать средства кредитная организации должна в июле 2021 г.

При этом Минбанк продолжит работать в стандартном режиме и исполнять все обязательства перед клиентами. Затем его передадут оборонному Промсвязьбанку (ПСБ) через Росимущество.

«Ожидается, что в соответствии с подготовленными изменениями в федеральные законы 100% акций ПАО «Минбанк» будут переданы в Росимущество для дальнейшей передачи их в ПАО «Промсвязьбанк», — говорится в сообщении ЦБ.

«Траст» и Минбанк после прохождения процедуры финансового оздоровления принадлежат ЦБ. На базе первого регулятор создал банк непрофильных активов, куда вошли «плохие» долги ПСБ, «Открытия», Бинбанка и других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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