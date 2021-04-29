ЦБ рассказал об этапах передачи Минбанка Промсвязьбанку

Банк России предоставит банку непрофильных активов «Траст» депозит на сумму до 24,3 млрд руб. на выкуп им проблемных и непрофильных активов «Московского индустриального банка» (Минбанк) к 1 августа этого года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора об утверждении изменений в планы участия обеих кредитных организаций.