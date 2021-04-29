ЦБ рассказал об этапах передачи Минбанка Промсвязьбанку
Банк России предоставит банку непрофильных активов «Траст» депозит на сумму до 24,3 млрд руб. на выкуп им проблемных и непрофильных активов «Московского индустриального банка» (Минбанк) к 1 августа этого года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора об утверждении изменений в планы участия обеих кредитных организаций.
Полученные деньги Минбанк направит на погашение депозита в 22,4 млрд руб., ранее взятого у ЦБ. Передать средства кредитная организации должна в июле 2021 г.
При этом Минбанк продолжит работать в стандартном режиме и исполнять все обязательства перед клиентами. Затем его передадут оборонному Промсвязьбанку (ПСБ) через Росимущество.
«Ожидается, что в соответствии с подготовленными изменениями в федеральные законы 100% акций ПАО «Минбанк» будут переданы в Росимущество для дальнейшей передачи их в ПАО «Промсвязьбанк», — говорится в сообщении ЦБ.
«Траст» и Минбанк после прохождения процедуры финансового оздоровления принадлежат ЦБ. На базе первого регулятор создал банк непрофильных активов, куда вошли «плохие» долги ПСБ, «Открытия», Бинбанка и других.