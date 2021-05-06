ФНБ в апреле вырос на 23 млрд рублей
В апреле объем средств Фонда национального состояния (ФНБ) увеличился на 23 млрд руб. и достиг 13,825 трлн руб., или 12% от объема ВВП, прогнозируемого на 2021 г. Об этом сообщил Минфин.
На счетах ФНБ в Центробанке размещены $39, 844 млрд, 34, 690 млрд евро, 8, 551 млрд фунтов стерлингов, 600, 304 млрд японских иен, 110 565 млрд китайских юаней и 262,9 млн. руб.
На депозитах в ВЭБ.РФ находятся еще 533 180,2 млн. руб. из ФНБ. В долговые обязательства иностранных государств вложены $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов – 279, 346 млрд руб. и $4, 113 млрд. На субординированных депозитах в ВТБ и «Газпромбанке» в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся 138, 433 млрд руб.
В привилегированные акции кредитных организаций вложены 278, 992 млрд руб. из средств ФНБ, в обыкновенные акции «Сбербанка» – более 3, 352, трлн руб., а в обыкновенные акции «Аэрофлота» – 53, 650 млрд руб.
«Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 6 305,8 млн руб., что эквивалентно $84,4 млн»,— говорится в сообщении ведомства.
В конце февраля Минфин объявил об изменении фондом национального благосостояния (ФНБ) своей структуры: 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% — в японских иенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45 до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ»