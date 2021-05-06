ФНБ в апреле вырос на 23 млрд рублей

В конце февраля Минфин объявил об изменении фондом национального благосостояния (ФНБ) своей структуры: 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% — в японских иенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45 до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ»