Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

ФНБ в апреле вырос на 23 млрд рублей

Ведомости

В апреле объем средств Фонда национального состояния (ФНБ) увеличился на 23 млрд руб. и достиг 13,825 трлн руб., или 12% от объема ВВП, прогнозируемого на 2021 г. Об этом сообщил Минфин.

На счетах ФНБ в Центробанке размещены $39, 844 млрд, 34, 690 млрд евро, 8, 551 млрд фунтов стерлингов, 600, 304 млрд японских иен, 110 565 млрд китайских юаней и 262,9 млн. руб.

На депозитах в ВЭБ.РФ находятся еще 533 180,2 млн. руб. из ФНБ. В долговые обязательства иностранных государств вложены $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов – 279, 346 млрд руб. и $4, 113 млрд. На субординированных депозитах в ВТБ и «Газпромбанке» в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся 138, 433 млрд руб.

Средства ФНБ будут вкладывать в золото

Это должно защитить вложения фонда от инфляции и повысить их доходность

В привилегированные акции кредитных организаций вложены 278, 992 млрд руб. из средств ФНБ, в обыкновенные акции «Сбербанка» – более 3, 352, трлн руб., а в обыкновенные акции «Аэрофлота» – 53, 650 млрд руб.

«Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 6 305,8 млн руб., что эквивалентно $84,4 млн»,— говорится в сообщении ведомства.

В конце февраля Минфин объявил об изменении фондом национального благосостояния (ФНБ) своей структуры: 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% — в японских иенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45 до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ»

Ранее по теме: Bloomberg узнал о падении доли доллара в расчетах за экспорт России ниже 50%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных