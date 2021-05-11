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Объем просроченных долгов россиян достиг максимума с октября 2016 года

Ведомости

Объем ссуд российских физлиц с просроченными платежами свыше 90 дней на 1 апреля составил 1,023 трлн руб., свидетельствует статистика Банка России. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее, и на 21,5% больше в годовом выражении. 

Объем просроченной задолженности в 1,023 трлн руб. стал максимальным с октября 2016 г., следует из статистики. На 1 ноября 2016 г. объем просроченной задолженности россиян составил около 1,038 трлн руб. 

При этом доля просроченных долгов в общем объеме кредитного портфеля российских банков снизилась на 0,1% — до 4,9%. 

Общий объем долгов россиян перед банками на 1 апреля составил более 20,7 трлн руб., что на 2,2% больше показателя на 1 марта, и на 14,6% больше в годовом выражении. 

В конце апреля Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что российские банки передали коллекторам просроченные кредиты россиян на сумму 582 млрд руб. в 2020 г., что стало рекордом как минимум с 2013 г. — с момента начала ведения статистики. В ассоциации отметили, что количество просроченных кредитов, переданных им банками, выросло на 4,9% по сравнению с 2019 г. и составило 8,4 млн. Объем рынка агентского взыскания в прошлом году вырос на 6,8%, сегмент цессии упал на 22% до 236,6 млрд руб.

Ранее по теме: В 2020 году банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных