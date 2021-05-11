Объем просроченных долгов россиян достиг максимума с октября 2016 года

В конце апреля Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что российские банки передали коллекторам просроченные кредиты россиян на сумму 582 млрд руб. в 2020 г., что стало рекордом как минимум с 2013 г. — с момента начала ведения статистики. В ассоциации отметили, что количество просроченных кредитов, переданных им банками, выросло на 4,9% по сравнению с 2019 г. и составило 8,4 млн. Объем рынка агентского взыскания в прошлом году вырос на 6,8%, сегмент цессии упал на 22% до 236,6 млрд руб.