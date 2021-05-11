Чистая прибыль Сбербанка за четыре месяца выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль Сбербанка за первые четыре месяца текущего года составила 386,1 млрд руб., что в 1,7 раза превышает показатели сопоставимого периода 2020 г., следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. При этом в апреле банк заработал рекордные 103,6 млрд руб.
По словам финансового директора Сбербанка Александры Бурико, показатели апреля отражают эффект низкой базы прошлого года, когда финансовые показатели упали на фоне пандемии коронавируса.
«При этом важно отметить положительную динамику и на месячном базисе: мы выдали рекордный объем розничных кредитов, нарастили ипотечный портфель на 2,9%, привлекли более 4% дополнительных средств физических лиц. Отношение операционных расходов к доходам осталось на уровне ниже 30%», — сказала она.
Объем выдачи розничных кредитов в апреле обновил рекорд, увеличившись на 2,4% до 526 млрд руб. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% и к 1 мая составил 15,6 трлн руб.
Чистый процентный доход Сбербанка за четыре месяца составил 503 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 12,9% (в основном за счет роста кредитного портфеля). Чистый комиссионный доход вырос на 16,3% до 175,4 млрд руб.