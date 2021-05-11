Чистая прибыль Сбербанка за четыре месяца выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль Сбербанка за первые четыре месяца текущего года составила 386,1 млрд руб., что в 1,7 раза превышает показатели сопоставимого периода 2020 г., следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. При этом в апреле банк заработал рекордные 103,6 млрд руб.