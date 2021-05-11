Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за четыре месяца выросла в 1,7 раза

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка за первые четыре месяца текущего года составила 386,1 млрд руб., что в 1,7 раза превышает показатели сопоставимого периода 2020 г., следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. При этом в апреле банк заработал рекордные 103,6 млрд руб.

По словам финансового директора Сбербанка Александры Бурико, показатели апреля отражают эффект низкой базы прошлого года, когда финансовые показатели упали на фоне пандемии коронавируса.

«При этом важно отметить положительную динамику и на месячном базисе: мы выдали рекордный объем розничных кредитов, нарастили ипотечный портфель на 2,9%, привлекли более 4% дополнительных средств физических лиц. Отношение операционных расходов к доходам осталось на уровне ниже 30%», — сказала она.

Объем выдачи розничных кредитов в апреле обновил рекорд, увеличившись на 2,4% до 526 млрд руб. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% и к 1 мая составил 15,6 трлн руб.

Чистый процентный доход Сбербанка за четыре месяца составил 503 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 12,9% (в основном за счет роста кредитного портфеля). Чистый комиссионный доход вырос на 16,3% до 175,4 млрд руб.

Ранее по теме: Сбербанк заработал рекордную квартальную прибыль более чем в 300 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных