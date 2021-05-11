Аналитики заявили о полном восстановлении сегмента микрокредитования в России

«Стоит отметить, что после падения в апреле прошлого года средний чек займа «до зарплаты» также не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их. При этом в первые три месяца 2021 г. данный показатель стабилизировался и держится на уровне 8400 руб.», — сказал он.