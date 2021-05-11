Аналитики заявили о полном восстановлении сегмента микрокредитования в России
Сегмент микрокредитования в России полностью восстановился после падения, вызванного пандемией коронавируса и ограничительными мерами в прошлом году, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
«Стоит отметить, что после падения в апреле прошлого года средний чек займа «до зарплаты» также не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их. При этом в первые три месяца 2021 г. данный показатель стабилизировался и держится на уровне 8400 руб.», — сказал он.
В марте 2020 г. — накануне введения режима нерабочих дней из-за пандемии коронавируса — средний размер микрозайма в России составлял 8060 руб. В апреле он упал до 7850 руб., после чего стал постепенно восстанавливаться. Таким образом, в марте 2021 г. рост показателя в годовом выражении составил 4,8%.
Самый большой средний размер «займа до зарплаты» в стране среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи в данном сегменте зафиксирован в Москве (11 100 руб.), Санкт-Петербурге (9700 руб.) и Московской области (9390 руб.). Наименьший — в Пермском крае и Кемеровской области: 7160 руб. и 6860 руб. соответственно.
Наибольший годовой прирост в марте зафиксирован в Татарстане (+15,3%), Красноярском крае (+15,2%), Волгоградской области (+15%), Приморском крае (+13,5%) и Иркутской области (+12,1%).
При этом в трех регионах страны, вопреки общей тенденции, наблюдалось падение среднего размера микрозайма. Самое высокое сокращение — на 8,7% — отмечено в Воронежской области. В Ставропольском крае и Саратовской области снижение составило 8,2% и 1% соответственно.