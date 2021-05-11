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Аналитики заявили о полном восстановлении сегмента микрокредитования в России

Ведомости

Сегмент микрокредитования в России полностью восстановился после падения, вызванного пандемией коронавируса и ограничительными мерами в прошлом году, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«Стоит отметить, что после падения в апреле прошлого года средний чек займа «до зарплаты» также не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их. При этом в первые три месяца 2021 г. данный показатель стабилизировался и держится на уровне 8400 руб.», — сказал он.

В марте 2020 г. — накануне введения режима нерабочих дней из-за пандемии коронавируса — средний размер микрозайма в России составлял 8060 руб. В апреле он упал до 7850 руб., после чего стал постепенно восстанавливаться. Таким образом, в марте 2021 г. рост показателя в годовом выражении составил 4,8%.

Самый большой средний размер «займа до зарплаты» в стране среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи в данном сегменте зафиксирован в Москве (11 100 руб.), Санкт-Петербурге (9700 руб.) и Московской области (9390 руб.). Наименьший — в Пермском крае и Кемеровской области: 7160 руб. и 6860 руб. соответственно.

Наибольший годовой прирост в марте зафиксирован в Татарстане (+15,3%), Красноярском крае (+15,2%), Волгоградской области (+15%), Приморском крае (+13,5%) и Иркутской области (+12,1%).

При этом в трех регионах страны, вопреки общей тенденции, наблюдалось падение среднего размера микрозайма. Самое высокое сокращение — на 8,7% — отмечено в Воронежской области. В Ставропольском крае и Саратовской области снижение составило 8,2% и 1% соответственно.

Ранее по теме: Россияне взяли рекордное количество микрозаймов в марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных