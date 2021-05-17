Правительство и ЦБ утвердили «дорожную карту» по привлечению средств к инвестиционным проектам

Правительство составило «дорожную карту», о которой идет речь, в конце марта, об этом «Ведомости» сообщали ранее. В плане вошли 32 мероприятия по запуску новых инвестиционных инструментов и вовлечению в них широкого круга инвесторов. В частности, 32 пункт предполагал повышение втрое — с 1 млн до 3 млн руб. — максимальных сумм для инвестиционных счетов и внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) долгосрочного инвестирования, ИИС-3, концу следующего года.