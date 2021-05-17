Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Правительство и ЦБ утвердили «дорожную карту» по привлечению средств к инвестиционным проектам

Ведомости

Правительство и Банк России утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, который поспособствует развитию инструментов долгосрочного финансирования в стране, сообщила пресс-служба ЦБ.  

Как пояснил регулятор, «дорожная карта» направлена на решение двух основных задач. Первая — преобразование механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестпроектов. Вторая же нацелена на создание и расширение линейки финансовых инструментов, применяемых в таких проектах.

В частности, из утвержденного плана следует, что в России планируется сформировать новые возможности для использования существующих долевых, долговых и гибридных финансовых инструментов, а также расширить уже имеющиеся.

«Предполагается введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг», — рассказали в ЦБ.

В рамках плана кабмин и ЦБ сформируют специальную рабочую группу, которая станет консультативным органом. Она будет решать задачи по реализации утвержденной «дорожной карты», развитию доступных финансов для инвестпроектов, а также финансовых инструментов и венчурного финансирования.

Руководить группой будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Помимо членов кабмина и ЦБ в состав нового органа войдут также представители экспертного сообщества.  

Правительство составило «дорожную карту», о которой идет речь, в конце марта, об этом «Ведомости» сообщали ранее. В плане вошли 32 мероприятия по запуску новых инвестиционных инструментов и вовлечению в них широкого круга инвесторов. В частности, 32 пункт предполагал повышение втрое — с 1 млн до 3 млн руб. — максимальных сумм для инвестиционных счетов и внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) долгосрочного инвестирования, ИИС-3, концу следующего года.

Кроме того, один из подпунктов предполагал «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Реализовать весь план мероприятий планировалось до 2024 г.

Ранее по теме: У инвесторов в иностранные бумаги хотят отобрать налоговые льготы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных