Правительство и ЦБ утвердили «дорожную карту» по привлечению средств к инвестиционным проектам
Правительство и Банк России утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, который поспособствует развитию инструментов долгосрочного финансирования в стране, сообщила пресс-служба ЦБ.
Как пояснил регулятор, «дорожная карта» направлена на решение двух основных задач. Первая — преобразование механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестпроектов. Вторая же нацелена на создание и расширение линейки финансовых инструментов, применяемых в таких проектах.
В частности, из утвержденного плана следует, что в России планируется сформировать новые возможности для использования существующих долевых, долговых и гибридных финансовых инструментов, а также расширить уже имеющиеся.
«Предполагается введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг», — рассказали в ЦБ.
В рамках плана кабмин и ЦБ сформируют специальную рабочую группу, которая станет консультативным органом. Она будет решать задачи по реализации утвержденной «дорожной карты», развитию доступных финансов для инвестпроектов, а также финансовых инструментов и венчурного финансирования.
Руководить группой будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Помимо членов кабмина и ЦБ в состав нового органа войдут также представители экспертного сообщества.
Правительство составило «дорожную карту», о которой идет речь, в конце марта, об этом «Ведомости» сообщали ранее. В плане вошли 32 мероприятия по запуску новых инвестиционных инструментов и вовлечению в них широкого круга инвесторов. В частности, 32 пункт предполагал повышение втрое — с 1 млн до 3 млн руб. — максимальных сумм для инвестиционных счетов и внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) долгосрочного инвестирования, ИИС-3, концу следующего года.
Кроме того, один из подпунктов предполагал «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Реализовать весь план мероприятий планировалось до 2024 г.