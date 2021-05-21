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Мишустин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности, в золоте, сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство закрепило возможность инвестирования средств ФНБ в золото», – говорится в сообщении. Принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения. Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на золото, объяснили в правительстве.

Расширить возможности вложения средств ФНБ предложил Минфин. Министерство называет золото «традиционным защитным активом», который занимает значительную долю в международных резервах Банка России – 22,2% на 1 марта 2021 г. Ранее на отсутствие возможности вложения средств ФНБ в недвижимость и золото обращала внимание Счетная палата. По ее мнению, это снижает доходность фонда. 

ФНБ формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.

Ранее по теме: Средства ФНБ будут вкладывать в золото

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных