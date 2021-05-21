Мишустин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото

«Правительство закрепило возможность инвестирования средств ФНБ в золото», – говорится в сообщении. Принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения. Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на золото, объяснили в правительстве.