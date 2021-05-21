Мишустин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности, в золоте, сообщила пресс-служба правительства.
«Правительство закрепило возможность инвестирования средств ФНБ в золото», – говорится в сообщении. Принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения. Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на золото, объяснили в правительстве.
Расширить возможности вложения средств ФНБ предложил Минфин. Министерство называет золото «традиционным защитным активом», который занимает значительную долю в международных резервах Банка России – 22,2% на 1 марта 2021 г. Ранее на отсутствие возможности вложения средств ФНБ в недвижимость и золото обращала внимание Счетная палата. По ее мнению, это снижает доходность фонда.
ФНБ формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.