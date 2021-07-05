В ЦБ объяснили возвращение банкноты в 10 рублей

Алексеев пояснил, что раньше банкноты в 10 руб. активно использовались и при этом быстро изнашивались, из-за чего их приходилось постоянно допечатывать. Выпуск монет такого же номинала позволил сократить расходы на дополнительный выпуск банкнот. Однако в последние годы ситуация стала меняться. Из-за популярности безналичных платежей стали перекрываться каналы возврата монет в оборот, поэтому они начали оседать на руках у россиян. «Более долговечная монета, которую можно еще много лет использовать в обороте, не возвращается к нам, и ее приходится дочеканивать, как раньше приходилось постоянно допечатывать десятирублевые банкноты», — рассказал он.