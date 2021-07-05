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В ЦБ объяснили возвращение банкноты в 10 рублей

Ведомости

ЦБ планирует ввести в оборот в 2025 г. обновленные банкноты в 10 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Михаила Алексеева. При этом монеты номиналом 10 руб. останутся в обороте.

Алексеев пояснил, что раньше банкноты в 10 руб. активно использовались и при этом быстро изнашивались, из-за чего их приходилось постоянно допечатывать. Выпуск монет такого же номинала позволил сократить расходы на дополнительный выпуск банкнот. Однако в последние годы ситуация стала меняться. Из-за популярности безналичных платежей стали перекрываться каналы возврата монет в оборот, поэтому они начали оседать на руках у россиян. «Более долговечная монета, которую можно еще много лет использовать в обороте, не возвращается к нам, и ее приходится дочеканивать, как раньше приходилось постоянно допечатывать десятирублевые банкноты», — рассказал он.

По словам зампреда ЦБ, Банк России модернизирует банкноты, и по параметрам они не будут уступать полимерным. «возврат 10-рублевой банкноты, точно так же, как введение в оборот в свое время 10-рублевой монеты, может иметь свой резон и смысл», — подчеркнул Алексеев.

В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, на эскизе новой пятитысячной банкноты, которую планируется запустить в оборот в 2023 г., вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.

На лицевой стороне банкнот номиналом 100, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского, а на пятитысячной — Уральского федеральных округов. Остальные города, представленные на российских деньгах (Санкт-Петербург на 50 руб., Москва на 100 руб., Севастополь на 200 руб., Владивосток на 2000 руб.) останутся, но купюры изменят свой внешний вид.

Ранее по теме: В ЦБ рассказали об изображениях на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных