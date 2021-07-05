В ЦБ объяснили возвращение банкноты в 10 рублей
ЦБ планирует ввести в оборот в 2025 г. обновленные банкноты в 10 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Михаила Алексеева. При этом монеты номиналом 10 руб. останутся в обороте.
Алексеев пояснил, что раньше банкноты в 10 руб. активно использовались и при этом быстро изнашивались, из-за чего их приходилось постоянно допечатывать. Выпуск монет такого же номинала позволил сократить расходы на дополнительный выпуск банкнот. Однако в последние годы ситуация стала меняться. Из-за популярности безналичных платежей стали перекрываться каналы возврата монет в оборот, поэтому они начали оседать на руках у россиян. «Более долговечная монета, которую можно еще много лет использовать в обороте, не возвращается к нам, и ее приходится дочеканивать, как раньше приходилось постоянно допечатывать десятирублевые банкноты», — рассказал он.
По словам зампреда ЦБ, Банк России модернизирует банкноты, и по параметрам они не будут уступать полимерным. «возврат 10-рублевой банкноты, точно так же, как введение в оборот в свое время 10-рублевой монеты, может иметь свой резон и смысл», — подчеркнул Алексеев.
В марте Центробанк объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, на эскизе новой пятитысячной банкноты, которую планируется запустить в оборот в 2023 г., вид Хабаровска заменен на вид Екатеринбурга.
На лицевой стороне банкнот номиналом 100, 500 и 1000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского, а на пятитысячной — Уральского федеральных округов. Остальные города, представленные на российских деньгах (Санкт-Петербург на 50 руб., Москва на 100 руб., Севастополь на 200 руб., Владивосток на 2000 руб.) останутся, но купюры изменят свой внешний вид.