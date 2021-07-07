Сбербанк заработал почти 600 млрд рублей за первое полугодие

«С начала года мы выдали более 6 трлн руб. корпоративных и 2,7 трлн руб. розничных кредитов. Благодаря фокусу на операционной эффективности соотношение расходов к доходам сохраняется на уровне 28%. В результате за первое полугодие 2021 г. "Сбер" заработал чистую прибыль в размере 594,8 млрд руб., показав рентабельность капитала 24,7%», — сказала Бурико.