Сбербанк заработал почти 600 млрд рублей за первое полугодие
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии составила 594,8 млрд руб., что в 1,8 раза превышает показатель сопоставимого периода 2020 г., следует из пресс-релиза кредитной организации.
Подобный результат связан с восстановительным ростом российской экономики в указанный период, пояснила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико. Так, во время него банк смог нарастить кредитный портфель и улучшить его качество.
«С начала года мы выдали более 6 трлн руб. корпоративных и 2,7 трлн руб. розничных кредитов. Благодаря фокусу на операционной эффективности соотношение расходов к доходам сохраняется на уровне 28%. В результате за первое полугодие 2021 г. "Сбер" заработал чистую прибыль в размере 594,8 млрд руб., показав рентабельность капитала 24,7%», — сказала Бурико.
Чистый процентный доход Сбербанка за шесть месяцев увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 767,4 млрд руб. В кредитной организации это связали с ростом объема работающих активов — кредитов и портфеля ценных бумаг.
Чистый комиссионный доход повысился на 19,1% в годовом выражении и достиг 271 млрд руб. Это обусловлено операциями с банковскими картами, в том числе эквайрингом, отметили в Сбербанке.
Чистая прибыль кредитной организации по итогам июня составила 106,8 млрд руб. За месяц банк выдал корпоративным клиентам максимальный за 2021 г. объем ссуд на 1,3 трлн руб. Объем кредитования физлиц составил 0,5 трлн руб.