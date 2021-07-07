Прибыль ВТБ по РСБУ в июне выросла в 175 раз

В первом полугодии 2020 г. на фоне пандемии коронавируса чистая прибыль ВТБ по РСБУ сократилась почти в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2019 г. и составила 51,8 млрд руб. В банке пояснили, что это произошло из-за увеличения резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам.