Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Прибыль ВТБ по РСБУ в июне выросла в 175 раз

Ведомости

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в июне составила 17,5 млрд руб., увеличившись в 175 раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

Чистый процентный доход вырос более чем на треть в годовом выражении — до 51,9 млрд руб. Это обусловлено увеличением объема процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг России.

Чистый комиссионный доход возрастал опережающими темпами, отметили в ВТБ. Он составил 12,9 млрд руб., что на 38,7% больше, чем в июне 2020 г.

Общий кредитный портфель банка за июнь увеличился на 0,4%. Объем ссуд, выданных физлицам, повысился на 3,7% и достиг 3,8 трлн руб., а юрлицам, наоборот, сократился на 0,9% — до 8,8 трлн руб.

В целом за полгода чистая прибыть ВТБ по РСБУ выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 129,5 млрд руб. Чистый процентный и комиссионный доходы увеличились на 28,7% и 36,3% — до 287,1 млрд руб. и 77,8 млрд руб. соответственно. 

«Результаты июня и первого полугодия отражают выход банка на устойчивый уровень прибыльности на фоне существенного роста баланса и объема операций в текущем году. Комбинация сильного органического роста бизнеса, нормализации расходов на обесценение и умеренный рост издержек создают основу для достижения сильных результатов во втором полугодии и за весь год», — заявил старший вице-президент, руководитель департамента учета и отчетности ВТБ Михаил Коваленко.

В первом полугодии 2020 г. на фоне пандемии коронавируса чистая прибыль ВТБ по РСБУ сократилась почти в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2019 г. и составила 51,8 млрд руб. В банке пояснили, что это произошло из-за увеличения резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам.

Ранее по теме: ВТБ заработал рекордную чистую прибыль за I квартал 2021 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных