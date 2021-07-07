Прибыль ВТБ по РСБУ в июне выросла в 175 раз
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в июне составила 17,5 млрд руб., увеличившись в 175 раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила пресс-служба банка.
Чистый процентный доход вырос более чем на треть в годовом выражении — до 51,9 млрд руб. Это обусловлено увеличением объема процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг России.
Чистый комиссионный доход возрастал опережающими темпами, отметили в ВТБ. Он составил 12,9 млрд руб., что на 38,7% больше, чем в июне 2020 г.
Общий кредитный портфель банка за июнь увеличился на 0,4%. Объем ссуд, выданных физлицам, повысился на 3,7% и достиг 3,8 трлн руб., а юрлицам, наоборот, сократился на 0,9% — до 8,8 трлн руб.
В целом за полгода чистая прибыть ВТБ по РСБУ выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 129,5 млрд руб. Чистый процентный и комиссионный доходы увеличились на 28,7% и 36,3% — до 287,1 млрд руб. и 77,8 млрд руб. соответственно.
«Результаты июня и первого полугодия отражают выход банка на устойчивый уровень прибыльности на фоне существенного роста баланса и объема операций в текущем году. Комбинация сильного органического роста бизнеса, нормализации расходов на обесценение и умеренный рост издержек создают основу для достижения сильных результатов во втором полугодии и за весь год», — заявил старший вице-президент, руководитель департамента учета и отчетности ВТБ Михаил Коваленко.
В первом полугодии 2020 г. на фоне пандемии коронавируса чистая прибыль ВТБ по РСБУ сократилась почти в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2019 г. и составила 51,8 млрд руб. В банке пояснили, что это произошло из-за увеличения резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам.