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Мосбиржа планирует запустить раннюю сессию торгов

Ведомости

Мосбиржа в ноябре-декабре планирует запустить раннюю сессию торгов с 7:00 мск, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора департамента рынка акций торговой площадки Бориса Блохина.

«Мы делаем вслед за коллегами со срочного и валютного рынка утреннюю сессию в этом году. Она будет реализована, я думаю, в конце года – это ноябрь или декабрь. Она также будет включать основные акции из индекса российские, биржевые фонды и иностранные бумаги. Будем включать их поэтапно. Торговать мы планируем: с 6.50 мск будет аукцион открытия, с 7.00 мск – уже проходить утренняя сессия», — сказал Блохин журналистам на обучающем семинаре.

По его словам, к ранней сессии торгов планируется допустить самые ликвидные ценные бумаги из индекса.

«Мы пойдем по пути допуска самых ликвидных ценных бумаг из индекса, пока нет четкого плана. Мы не знаем, будут ли это сразу все 40 плюс: одна неделя – 20, вторая – 20 и так далее. Здесь это будет зависеть от наших обсуждений с провайдерами ликвидности и маркетмейкерами. Мы берем на себя обязательство предоставления ликвидности там», — добавил он.

На данный момент торги на рынке акций Московской биржи проводятся с 10:00 до 23:50 мск с учетом основной и вечерней сессий. В расчет площадки входят 44 акции и депозитарные расписки. 1 марта Мосбиржа изменила начало торгов на валютном и срочном рынках на 7:00 мск вместо 10:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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