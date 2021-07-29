Мосбиржа планирует запустить раннюю сессию торгов
Мосбиржа в ноябре-декабре планирует запустить раннюю сессию торгов с 7:00 мск, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора департамента рынка акций торговой площадки Бориса Блохина.
«Мы делаем вслед за коллегами со срочного и валютного рынка утреннюю сессию в этом году. Она будет реализована, я думаю, в конце года – это ноябрь или декабрь. Она также будет включать основные акции из индекса российские, биржевые фонды и иностранные бумаги. Будем включать их поэтапно. Торговать мы планируем: с 6.50 мск будет аукцион открытия, с 7.00 мск – уже проходить утренняя сессия», — сказал Блохин журналистам на обучающем семинаре.
По его словам, к ранней сессии торгов планируется допустить самые ликвидные ценные бумаги из индекса.
«Мы пойдем по пути допуска самых ликвидных ценных бумаг из индекса, пока нет четкого плана. Мы не знаем, будут ли это сразу все 40 плюс: одна неделя – 20, вторая – 20 и так далее. Здесь это будет зависеть от наших обсуждений с провайдерами ликвидности и маркетмейкерами. Мы берем на себя обязательство предоставления ликвидности там», — добавил он.
На данный момент торги на рынке акций Московской биржи проводятся с 10:00 до 23:50 мск с учетом основной и вечерней сессий. В расчет площадки входят 44 акции и депозитарные расписки. 1 марта Мосбиржа изменила начало торгов на валютном и срочном рынках на 7:00 мск вместо 10:00 мск.