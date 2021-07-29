Мосбиржа планирует запустить раннюю сессию торгов

«Мы делаем вслед за коллегами со срочного и валютного рынка утреннюю сессию в этом году. Она будет реализована, я думаю, в конце года – это ноябрь или декабрь. Она также будет включать основные акции из индекса российские, биржевые фонды и иностранные бумаги. Будем включать их поэтапно. Торговать мы планируем: с 6.50 мск будет аукцион открытия, с 7.00 мск – уже проходить утренняя сессия», — сказал Блохин журналистам на обучающем семинаре.