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ЦБ спрогнозировал рекордную прибыль российских банков в 2021 году

Ведомости

Чистая прибыль российский банков по итогам 2021 г. может достигнуть рекордного уровня в 2,5 трлн руб., следует из информационно-аналитического материала Банка России о развитии банковского сектора РФ в августе 2021 г.

«Чистая прибыль сектора за август составила 244 млрд руб. (доходность на капитал – 26% в годовом выражении), что на 7% больше результата июля (229 млрд руб.). По итогам восьми месяцев прибыль составила 1,7 трлн руб., при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн руб.», — говорится в материале.

За август количество прибыльных банков выросло на 10 и составило 259. При этом доля банков, которые оказались прибыльными по итогам восьми месяцев текущего года, сохраняется на уровне 98%. Как отметили в ЦБ, около 85% прибыли получили системно значимые кредитные организации.

15 сентября Объединенное кредитное бюро сообщило, что российские банки в августе предоставили гражданам 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1991 г. При этом банки выдают россиянам рекордное число кредитов наличными третий месяц подряд. Так, в июле граждане получили 1,69 млн подобных ссуд, а в июне — 1,67 млн.

Ранее по теме: Россияне третий месяц подряд взяли рекордное число потребкредитов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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