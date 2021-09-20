ЦБ спрогнозировал рекордную прибыль российских банков в 2021 году
Чистая прибыль российский банков по итогам 2021 г. может достигнуть рекордного уровня в 2,5 трлн руб., следует из информационно-аналитического материала Банка России о развитии банковского сектора РФ в августе 2021 г.
«Чистая прибыль сектора за август составила 244 млрд руб. (доходность на капитал – 26% в годовом выражении), что на 7% больше результата июля (229 млрд руб.). По итогам восьми месяцев прибыль составила 1,7 трлн руб., при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн руб.», — говорится в материале.
За август количество прибыльных банков выросло на 10 и составило 259. При этом доля банков, которые оказались прибыльными по итогам восьми месяцев текущего года, сохраняется на уровне 98%. Как отметили в ЦБ, около 85% прибыли получили системно значимые кредитные организации.
15 сентября Объединенное кредитное бюро сообщило, что российские банки в августе предоставили гражданам 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1991 г. При этом банки выдают россиянам рекордное число кредитов наличными третий месяц подряд. Так, в июле граждане получили 1,69 млн подобных ссуд, а в июне — 1,67 млн.