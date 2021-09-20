ЦБ спрогнозировал рекордную прибыль российских банков в 2021 году

15 сентября Объединенное кредитное бюро сообщило, что российские банки в августе предоставили гражданам 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1991 г. При этом банки выдают россиянам рекордное число кредитов наличными третий месяц подряд. Так, в июле граждане получили 1,69 млн подобных ссуд, а в июне — 1,67 млн.