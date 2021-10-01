Акции группы ПИК подешевели на 11% после проведения SPO
Акции крупнейшего в России застройщика жилья — группы ПИК — подешевели на 11% после проведения SPO, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 12:42 по мск стоимость бумаги составила 1267,7 руб. за бумагу, что на 11,33% ниже цены закрытия предыдущего дня торгов.
Стоимость акций снизилась после итогов подведения вторичного размещения на Мосбирже. Компания предложила инвесторам выкупить акции по верхнему ценовому коридору — 1275 руб. за штуку. Однако цена оказалась с дисконтом в 10,8% к закрытию предыдущего дня торгов.
Всего в ходе вторичного размещения группа продала 28,4 млн акций компании: изначально предполагалась продажа 27 млн акций, что составило бы 4,1% капитала застройщика. В ходе SPO было привлечено порядка 36,3 млрд руб. Эти средства пойдут на погашение долга, расширение бизнеса и другие корпоративные цели. Из них 11,6 млрд руб. будет направлено на выкуп у ВТБ глобальных депозитарных расписок (GDR) компании. За счет SPO компания увеличила долю акционерного капитала в свободном обращении (free float).
Организаторами SPO выступили J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, «ВТБ капитал», Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital.
ПИК реализует жилищные проекты в Москве, Московской области и регионах России. Компания была основана в 1994 г. Контролирующим акционером компании с долей около 60% является Сергей Гордеев, банку ВТБ принадлежат 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. По данным ПИК, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости.