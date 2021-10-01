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Акции группы ПИК подешевели на 11% после проведения SPO

Ведомости

Акции крупнейшего в России застройщика жилья — группы ПИК — подешевели на 11% после проведения SPO, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 12:42 по мск стоимость бумаги составила 1267,7 руб. за бумагу, что на 11,33% ниже цены закрытия предыдущего дня торгов. 

Стоимость акций снизилась после итогов подведения вторичного размещения на Мосбирже. Компания предложила инвесторам выкупить акции по верхнему ценовому коридору — 1275 руб. за штуку. Однако цена оказалась с дисконтом в 10,8% к закрытию предыдущего дня торгов. 

Всего в ходе вторичного размещения группа продала 28,4 млн акций компании: изначально предполагалась продажа 27 млн акций, что составило бы 4,1% капитала застройщика. В ходе SPO было привлечено порядка 36,3 млрд руб. Эти средства пойдут на погашение долга, расширение бизнеса и другие корпоративные цели. Из них 11,6 млрд руб. будет направлено на выкуп у ВТБ глобальных депозитарных расписок (GDR) компании. За счет SPO компания увеличила долю акционерного капитала в свободном обращении (free float). 

Организаторами SPO выступили J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, «ВТБ капитал», Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital. 

ПИК реализует жилищные проекты в Москве, Московской области и регионах России. Компания была основана в 1994 г. Контролирующим акционером компании с долей около 60% является Сергей Гордеев, банку ВТБ принадлежат 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. По данным ПИК, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных