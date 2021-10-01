Акции группы ПИК подешевели на 11% после проведения SPO

Всего в ходе вторичного размещения группа продала 28,4 млн акций компании: изначально предполагалась продажа 27 млн акций, что составило бы 4,1% капитала застройщика. В ходе SPO было привлечено порядка 36,3 млрд руб. Эти средства пойдут на погашение долга, расширение бизнеса и другие корпоративные цели. Из них 11,6 млрд руб. будет направлено на выкуп у ВТБ глобальных депозитарных расписок (GDR) компании. За счет SPO компания увеличила долю акционерного капитала в свободном обращении (free float).