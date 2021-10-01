Курс биткойна вырос на 10%
Стоимость биткойна 1 октября выросла на $3500. По состоянию на 16.00 мск 1 BTC торговался на криптобирже Binance на уровне около $47 350 против $43 800 утром.
Таким образом, котировки самой популярной криптовалюты мира взлетели на 10% за прошедшие 24 часа. Это наибольший суточный рост «цифровой монеты» с июля, который последовал за сентябрьским обвалом на 7,6% на фоне беспокойства инвесторов об ужесточении давления регуляторов в США и Китае. Курсы Ethereum, Litecoin и EOS также выросли в пятницу на несколько процентных пунктов.
В четверг глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в США не планируют запрещать криптовалюты, хотя и считают нужным усилить контроль за стейблкойнами (криптовалютами с низким уровнем волатильности, привязанными к обычным валютам или товарам).
В сентябре Центробанк Китая объявил незаконными все транзакции с криптовалютами, включая биткойн, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими. Среди прочего теперь иностранным биржам запрещено предоставлять связанные с криптовалютами услуги местным инвесторам.