Курс биткойна вырос на 10%

Таким образом, котировки самой популярной криптовалюты мира взлетели на 10% за прошедшие 24 часа. Это наибольший суточный рост «цифровой монеты» с июля, который последовал за сентябрьским обвалом на 7,6% на фоне беспокойства инвесторов об ужесточении давления регуляторов в США и Китае. Курсы Ethereum, Litecoin и EOS также выросли в пятницу на несколько процентных пунктов.