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Курс биткойна вырос на 10%

Ведомости

Стоимость биткойна 1 октября выросла на $3500. По состоянию на 16.00 мск 1 BTC торговался на криптобирже Binance на уровне около $47 350 против $43 800 утром.

Таким образом, котировки самой популярной криптовалюты мира взлетели на 10% за прошедшие 24 часа. Это наибольший суточный рост «цифровой монеты» с июля, который последовал за сентябрьским обвалом на 7,6% на фоне беспокойства инвесторов об ужесточении давления регуляторов в США и Китае. Курсы Ethereum, Litecoin и EOS также выросли в пятницу на несколько процентных пунктов.

В четверг глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в США не планируют запрещать криптовалюты, хотя и считают нужным усилить контроль за стейблкойнами (криптовалютами с низким уровнем волатильности, привязанными к обычным валютам или товарам).

В сентябре Центробанк Китая объявил незаконными все транзакции с криптовалютами, включая биткойн, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими. Среди прочего теперь иностранным биржам запрещено предоставлять связанные с криптовалютами услуги местным инвесторам.

Ранее по теме: Биткойн подешевел почти на $3000 после заявления ЦБ Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных