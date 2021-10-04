Спрос банков на выдачу семейной ипотеки превысил доступные лимиты на 40%
Управляющий директор «Дом.РФ». Алексей Ниденс рассказал, что лимиты на кредитование для банков были увеличены «на принципах пропорционального распределения». В результате девять крупнейших банков – участников программы — получили по 70% от запрашиваемых сумм.
Сбербанк запросил 700 млрд руб., а получил 491,9 млрд, ВТБ получил 186,6 млрд руб. вместо 265,5 млрд, Альфабанк – 80,3 млрд руб. вместо 114,2 млрд, «Открытие» — 33,1 млрд руб. вместо 47,2 млрд, Промсвязьбанк – 12,7 млрд вместо 18 млрд, Росбанк – 11,7 млрд руб. вместо 16 млрд, «Уралсиб» — 6,8 млрд вместо 9,6 млрд. Газпромбанк и Абсолют банк не обращались в корпорацию за увеличением лимитов по программе.
Доли в совокупном лимите увеличили четыре банка из 11 крупнейших: доля «Сбера» выросла на 14,4 п. п. до 42,48%, удельный вес ВТБ увеличился на 1,03 п. п. и превысил 20%, Альфа-банк увеличил долю на 1,89 п. п. до 7,37%, «Открытие» — на 1,01 п. п. до 2,83%.
Ниденс считает, что активность банков связана со значительным потенциалом семейной ипотеки. «До расширения условий в рамках семейной ипотеки оформлялось порядка 7000 ипотечных кредитов в месяц. Уже в августе банки выдали более 9000 кредитов, прогнозируем дальнейшее увеличение спроса, на наш взгляд, среднемесячная выдача достигнет 12 000 уже в ноябре», — отметил он.
Представители «Дом.РФ», Россельхозбанка, Альфа-банка, ВТБ и «Росбанка» удовлетворительно оценили распределение лимитов по программе. «Сбер» и другие крупные банки не ответили на запросы издания.
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. по поручению президента России Владимира Путина. Изначально действие программы было рассчитано до конца 2022 г., затем её продлили до 1 марта 2023 г. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Например, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн руб., для других территорий — 6 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство. С 1 июля программой могут воспользоваться не только семьи с двумя детьми, но и с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.