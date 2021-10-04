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Спрос банков на выдачу семейной ипотеки превысил доступные лимиты на 40%

Ведомости

Российские банки после расширения программы семейной ипотеки с 1 июля подали заявки на право предоставить 1,27 трлн руб. новых ссуд – на 42% больше доступного им лимита кредитования по программе, сообщил РБК со ссылкой на «Дом.РФ».

Управляющий директор «Дом.РФ». Алексей Ниденс рассказал, что лимиты на кредитование для банков были увеличены «на принципах пропорционального распределения». В результате девять крупнейших банков – участников программы — получили по 70% от запрашиваемых сумм.

Сбербанк запросил 700 млрд руб., а получил 491,9 млрд, ВТБ получил 186,6 млрд руб. вместо 265,5 млрд, Альфабанк – 80,3 млрд руб. вместо 114,2 млрд, «Открытие» — 33,1 млрд руб. вместо 47,2 млрд, Промсвязьбанк – 12,7 млрд вместо 18 млрд, Росбанк – 11,7 млрд руб. вместо 16 млрд, «Уралсиб» — 6,8 млрд вместо 9,6 млрд. Газпромбанк и Абсолют банк не обращались в корпорацию за увеличением лимитов по программе.

Доли в совокупном лимите увеличили четыре банка из 11 крупнейших: доля «Сбера» выросла на 14,4 п. п. до 42,48%, удельный вес ВТБ увеличился на 1,03 п. п. и превысил 20%, Альфа-банк увеличил долю на 1,89 п. п. до 7,37%, «Открытие» — на 1,01 п. п. до 2,83%.

Ниденс считает, что активность банков связана со значительным потенциалом семейной ипотеки.  «До расширения условий в рамках семейной ипотеки оформлялось порядка 7000 ипотечных кредитов в месяц. Уже в августе банки выдали более 9000 кредитов, прогнозируем дальнейшее увеличение спроса, на наш взгляд, среднемесячная выдача достигнет 12 000 уже в ноябре», — отметил он.

Представители «Дом.РФ», Россельхозбанка, Альфа-банка, ВТБ и «Росбанка» удовлетворительно оценили распределение лимитов по программе. «Сбер» и другие крупные банки не ответили на запросы издания.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. по поручению президента России Владимира Путина. Изначально действие программы было рассчитано до конца 2022 г., затем её продлили до 1 марта 2023 г. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Например, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн руб., для других территорий — 6 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство. С 1 июля программой могут воспользоваться не только семьи с двумя детьми, но и с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных