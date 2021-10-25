Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ВТБ предложил расширить условия оформления ипотеки онлайн

Ведомости

В России необходимо расширить способы удаленной идентификации клиентов при дистанционном оформлении ипотечных сделок, чтобы банки могли полномасштабно и безопасно запустить программы онлайн-кредитования, заявил в ходе выступления в Госдуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он подчеркнул, что это особенно актуально в условиях пандемии и действующих на ее фоне ограничений.

«Мы считаем, что для банков не должно быть барьеров для удаленной идентификации клиентов и проведения сделок. За этой технологией — будущее, и банки готовы обеспечить такой сервис, соблюдая все требования безопасности. Однако откладывать решение этого вопроса нельзя: пандемия пока не закончена, и ее «волны» не должны мешать клиентам решать свои жилищные вопросы», — сказал он.

В апреле 2020 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о временных послаблениях для банков на фоне пандемии коронавируса: им разрешили выдавать ипотеку удаленно. Клиенты могли оформить сделки с недвижимостью полностью в цифровом формате: документы подписывались в электронном виде усиленной квалифицированной электронной подписью. Посещать для этого офис банка или МФЦ не требовалось. Однако затем послабления продлевать не стали.

Как пояснил Печатников, сейчас сделки с электронной регистрацией недвижимости проводят около 60% клиентов ВТБ, а рефинансируют ипотеку таким способом — почти 100%. Однако для людей, которые не является клиентами этого банка, но хотят взять там кредит, «вопрос остается открытым». 

В связи с этим ВТБ предлагает создать дополнительные способы удаленной идентификации клиентов. «Для онлайн-сделок с недвижимостью важно реализовать и механизм признания электронного согласия клиента, в том числе для обращения в бюро кредитных историй. Удаленная идентификация личности должна обязательно быть безопасной и исключать факты любого мошенничества. Аналогичный механизм можно предусмотреть и для дистанционного открытия счетов эскроу», — сказал Печатников.

Топ-менеджер подчеркнул, что разработать такие цифровые инструменты должен ЦБ. ВТБ готов сотрудничать с регулятором в этом направлении. 

По данным Росреестра, доля онлайн-ипотеки в России по итогам 2020 г. составила 37%. Это в четыре раза больше, чем в 2019 г. При этом срок регистрации сделок уменьшился почти вдвое.

Ранее по теме: В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных