ВТБ предложил расширить условия оформления ипотеки онлайн
В России необходимо расширить способы удаленной идентификации клиентов при дистанционном оформлении ипотечных сделок, чтобы банки могли полномасштабно и безопасно запустить программы онлайн-кредитования, заявил в ходе выступления в Госдуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он подчеркнул, что это особенно актуально в условиях пандемии и действующих на ее фоне ограничений.
«Мы считаем, что для банков не должно быть барьеров для удаленной идентификации клиентов и проведения сделок. За этой технологией — будущее, и банки готовы обеспечить такой сервис, соблюдая все требования безопасности. Однако откладывать решение этого вопроса нельзя: пандемия пока не закончена, и ее «волны» не должны мешать клиентам решать свои жилищные вопросы», — сказал он.
В апреле 2020 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о временных послаблениях для банков на фоне пандемии коронавируса: им разрешили выдавать ипотеку удаленно. Клиенты могли оформить сделки с недвижимостью полностью в цифровом формате: документы подписывались в электронном виде усиленной квалифицированной электронной подписью. Посещать для этого офис банка или МФЦ не требовалось. Однако затем послабления продлевать не стали.
Как пояснил Печатников, сейчас сделки с электронной регистрацией недвижимости проводят около 60% клиентов ВТБ, а рефинансируют ипотеку таким способом — почти 100%. Однако для людей, которые не является клиентами этого банка, но хотят взять там кредит, «вопрос остается открытым».
В связи с этим ВТБ предлагает создать дополнительные способы удаленной идентификации клиентов. «Для онлайн-сделок с недвижимостью важно реализовать и механизм признания электронного согласия клиента, в том числе для обращения в бюро кредитных историй. Удаленная идентификация личности должна обязательно быть безопасной и исключать факты любого мошенничества. Аналогичный механизм можно предусмотреть и для дистанционного открытия счетов эскроу», — сказал Печатников.
Топ-менеджер подчеркнул, что разработать такие цифровые инструменты должен ЦБ. ВТБ готов сотрудничать с регулятором в этом направлении.
По данным Росреестра, доля онлайн-ипотеки в России по итогам 2020 г. составила 37%. Это в четыре раза больше, чем в 2019 г. При этом срок регистрации сделок уменьшился почти вдвое.