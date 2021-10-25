ВТБ предложил расширить условия оформления ипотеки онлайн

«Мы считаем, что для банков не должно быть барьеров для удаленной идентификации клиентов и проведения сделок. За этой технологией — будущее, и банки готовы обеспечить такой сервис, соблюдая все требования безопасности. Однако откладывать решение этого вопроса нельзя: пандемия пока не закончена, и ее «волны» не должны мешать клиентам решать свои жилищные вопросы», — сказал он.