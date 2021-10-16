В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку

В июне средний чек по ипотеке в Москве, области и в целом по России стал рекордным. В России показатель вырос с начала года на 16,2% и составил 3,25 млн руб., в Москве вырос на 23,9% до 7,10 млн руб., в Московской области – на 15,1% до 5,12 млн руб.