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В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку

Ведомости

На фоне изменения условий льготной программы господдержки в России снизилось количество заявок на ипотечные кредиты. В сентябре этот показатель упал на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

С 1 июля 2021 года изменились условия программы льготной ипотеки, сумму кредита ограничили до 3 млн рублей. 

«Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — цитирует ТАСС директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

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На снижение спроса на ипотечные кредиты в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране, добавил Волков. По его словам, динамика доходов населения не могла компенсировать быстрое удорожание жилья.

По данным НБКИ, в сентябре 2021 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 3,3% по сравнению с августом, объем — на 7,9%.

Ранее в бюро рассказали о росте до 6,9 млн числа заявок на кредит, поданных в России через интернет. Таким образом, число онлайн-заявок увеличилось в августе на 62,9% в годовом исчислении (в августе 2020 г. — 4,2 млн).

Аналитики НБКИ отметили, что популярность онлайн-заявок растет быстрее, чем популярность заявок, поданных в отделениях банков: в августе 2021 г. было подано 11,6 млн заявок, или на 16% больше год к году (в августе 2020 г. — 10 млн).

В июне средний чек по ипотеке в Москве, области и в целом по России стал рекордным. В России показатель вырос с начала года на 16,2% и составил 3,25 млн руб., в Москве вырос на 23,9% до 7,10 млн руб., в Московской области – на 15,1% до 5,12 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных