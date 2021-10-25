Курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года
Курс евро опустился на торгах Московской биржи ниже 81 руб. впервые с июля 2020 г., следует из данных площадки.
К 19.04 мск курс евро снизился на 88 коп. и находился на уровне 80,95 руб. В последний раз такая ситуация наблюдалась 21 июля 2020 г. Курс доллара расчетами «завтра» на 19.07 мск падал на 56 коп. до 69,77 руб.
Курс рубля к доллару и евро продолжает укрепляться на фоне ценового ралли нефти и газа. Ранее в понедельник цены на нефть марки WTI превысили $85 за баррель впервые с октября 2014 г. (1,52%). Нефть марки Brent тем временем выросла до $85,56 за баррель (+1,11%).