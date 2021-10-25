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Курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Ведомости

Курс евро опустился на торгах Московской биржи ниже 81 руб. впервые с июля 2020 г., следует из данных площадки.

К 19.04 мск курс евро снизился на 88 коп. и находился на уровне 80,95 руб. В последний раз такая ситуация наблюдалась 21 июля 2020 г. Курс доллара расчетами «завтра» на 19.07 мск падал на 56 коп. до 69,77 руб.

Курс рубля к доллару и евро продолжает укрепляться на фоне ценового ралли нефти и газа. Ранее в понедельник цены на нефть марки WTI превысили $85 за баррель впервые с октября 2014 г. (1,52%). Нефть марки Brent тем временем выросла до $85,56 за баррель (+1,11%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных