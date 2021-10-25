Курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Курс рубля к доллару и евро продолжает укрепляться на фоне ценового ралли нефти и газа. Ранее в понедельник цены на нефть марки WTI превысили $85 за баррель впервые с октября 2014 г. (1,52%). Нефть марки Brent тем временем выросла до $85,56 за баррель (+1,11%).