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К весне 2022 года 80% банкоматов и POS-терминалов Вьетнама будут принимать карты «Мир»

Ведомости

Доля банкоматов и POS-терминалов во Вьетнаме, которые принимают платежную карту «Мир», к весне следующего года удвоится и составит 80%, сообщила пресс-служба правительства по итогам 23-го заседания межправкомиссии, которую провели вице-премьеры стран Дмитрий Чернышенко и Ле Ван Тхань. 

«Сейчас около 40% соответствующей инфраструктуры этой страны принимают карты «Мир», а к весне 2022 г. данный показатель планируется довести до 80%. Это сделает пребывание российских туристов во Вьетнаме более комфортным», — говорится в сообщении.

Чернышенко добавил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 2020 г. вырос боле чем на 15% до $5,67 млрд, за семь месяцев 2021 г. — на 24% до $3,6 млрд. По его словам, объем импорта из Вьетнама превышает экспорт из России: в 2020 г. разница была в 2,5 раза, в 2021 г. — почти в три раза. 

Сейчас карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии и Кипре. К концу 2021 г. карты начнут принимать в Дубае. 

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 г. для защиты расчетов по картам от санкций против России. В 2015 г. начался выпуск карт «Мир». Платежная система заняла 24% российского рынка. Также НСПК является оператором Системы быстрых платежей. Выручка НСПК по РСБУ за 2020 г. выросла на 37,5% до 22,23 млрд руб. Чистая прибыль в годовом выражении выросла почти в 1,5 раза — до 8,23 млрд руб.

Ранее по теме: Российские банки заняли около 10% мирового рынка платежей по картам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных