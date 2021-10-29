К весне 2022 года 80% банкоматов и POS-терминалов Вьетнама будут принимать карты «Мир»
Доля банкоматов и POS-терминалов во Вьетнаме, которые принимают платежную карту «Мир», к весне следующего года удвоится и составит 80%, сообщила пресс-служба правительства по итогам 23-го заседания межправкомиссии, которую провели вице-премьеры стран Дмитрий Чернышенко и Ле Ван Тхань.
«Сейчас около 40% соответствующей инфраструктуры этой страны принимают карты «Мир», а к весне 2022 г. данный показатель планируется довести до 80%. Это сделает пребывание российских туристов во Вьетнаме более комфортным», — говорится в сообщении.
Чернышенко добавил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 2020 г. вырос боле чем на 15% до $5,67 млрд, за семь месяцев 2021 г. — на 24% до $3,6 млрд. По его словам, объем импорта из Вьетнама превышает экспорт из России: в 2020 г. разница была в 2,5 раза, в 2021 г. — почти в три раза.
Сейчас карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии и Кипре. К концу 2021 г. карты начнут принимать в Дубае.
Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 г. для защиты расчетов по картам от санкций против России. В 2015 г. начался выпуск карт «Мир». Платежная система заняла 24% российского рынка. Также НСПК является оператором Системы быстрых платежей. Выручка НСПК по РСБУ за 2020 г. выросла на 37,5% до 22,23 млрд руб. Чистая прибыль в годовом выражении выросла почти в 1,5 раза — до 8,23 млрд руб.