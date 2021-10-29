К весне 2022 года 80% банкоматов и POS-терминалов Вьетнама будут принимать карты «Мир»

Чернышенко добавил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 2020 г. вырос боле чем на 15% до $5,67 млрд, за семь месяцев 2021 г. — на 24% до $3,6 млрд. По его словам, объем импорта из Вьетнама превышает экспорт из России: в 2020 г. разница была в 2,5 раза, в 2021 г. — почти в три раза.