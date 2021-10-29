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ФСБ может получить право запрашивать информацию о сделках с криптовалютой

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект приказа, в котором предлагается дать ей полномочия запрашивать данные о сделках у банков, налоговой, Росреестра и операторов информационных систем, в которых выпускается криптовалюта, в рамках антикоррупционных проверок. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказываю наделить полномочиями по направлению запросов ‎в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — говорится в документе. 

Такие полномочия предлагается дать первому замдиректора ФСБ, руководителю погранслужбы, руководителю Национального антитеррористического комитета, статс-секретарю — замдиректора ФСБ, руководителям служб ФСБ, начальникам управлений ФСБ в армии, отдельных регионах и погранслужбе. 

В пояснительной записке говорится, что с 1 января 2021 г. цифровые финансовые доходы нужно вносить в справки о доходах. «В этой связи, при осуществлении антикоррупционных проверок, должностные лица федеральных органов исполнительной власти наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — отметили в ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных