ФСБ может получить право запрашивать информацию о сделках с криптовалютой
Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект приказа, в котором предлагается дать ей полномочия запрашивать данные о сделках у банков, налоговой, Росреестра и операторов информационных систем, в которых выпускается криптовалюта, в рамках антикоррупционных проверок. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Приказываю наделить полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — говорится в документе.
Такие полномочия предлагается дать первому замдиректора ФСБ, руководителю погранслужбы, руководителю Национального антитеррористического комитета, статс-секретарю — замдиректора ФСБ, руководителям служб ФСБ, начальникам управлений ФСБ в армии, отдельных регионах и погранслужбе.
В пояснительной записке говорится, что с 1 января 2021 г. цифровые финансовые доходы нужно вносить в справки о доходах. «В этой связи, при осуществлении антикоррупционных проверок, должностные лица федеральных органов исполнительной власти наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — отметили в ФСБ.