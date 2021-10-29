ФСБ может получить право запрашивать информацию о сделках с криптовалютой

В пояснительной записке говорится, что с 1 января 2021 г. цифровые финансовые доходы нужно вносить в справки о доходах. «В этой связи, при осуществлении антикоррупционных проверок, должностные лица федеральных органов исполнительной власти наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — отметили в ФСБ.