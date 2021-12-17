В Госдуме предложат внести участников сомнительных операций в «черный список»

Когда закон о KYC вступит в силу, ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать банковским клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — три уровня риска: «красный», или высокий, (такие клиенты, по идее регулятора, должны попасть на особый контроль или вовсе лишиться права проводить операции), «желтый», или средний, и «зеленый». Последний касается низкорисковых клиентов. На горизонте года ЦБ планирует дать возможность пользоваться платформой и некредитным организациям. Вопрос о распространении платформы на граждан начнет прорабатыватся не ранее чем в 2023 г.