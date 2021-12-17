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Финансы

В Госдуме предложат внести участников сомнительных операций в «черный список»

Ведомости

Депутаты Госдумы к январю 2022 г. подготовят поправки к «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, где предложат дополнить перечень сомнительных клиентов дропперами — гражданами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные из банков. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что реестр участников сомнительных операций будет доступен банкам в рамках антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). Тестировать такую регулятор начал с 14 декабря, рассказал ранее заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин. 9 декабря законопроект о внедрении платформы приняли в третьем чтении.

«Мы создали платформу «Знай своего клиента», может быть, в этой же платформе должна быть информация об этих дропперах», — приводит слова Аксакова «Коммерсантъ». При этом лиц, внесенных в реестр, собираются уведомлять об этом, предупреждая, что теперь они могут перевести средства только при посещении отделения банка с предъявлением паспорта.

Когда закон о KYC вступит в силу, ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать банковским клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — три уровня риска: «красный», или высокий, (такие клиенты, по идее регулятора, должны попасть на особый контроль или вовсе лишиться права проводить операции), «желтый», или средний, и «зеленый». Последний касается низкорисковых клиентов. На горизонте года ЦБ планирует дать возможность пользоваться платформой и некредитным организациям. Вопрос о распространении платформы на граждан начнет прорабатыватся не ранее чем в 2023 г. 

В ЦБ не стали комментировать информацию о появлении нового реестра. В то же время управляющий RTM Group Евгений Царев заявил, что у специалистов по информационной безопасности уже есть данные о дропперах: их ЦБ собирает через ФинЦЕРТ. Таким образом, создание дополнительного перечня приведет к путанице, считает эксперт.

Опасения высказали о банкиры. Так, представитель одной из кредитных организаций из топ-20 заявил, что при реализации инициативы банки получат от регулятора список лиц, которым без дальнейших разбирательств нужно отключить сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных