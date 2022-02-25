«СПБ биржа» с 17:00 возобновит торги во всех режимах
«СПБ биржа» возобновит торги ценными бумагами во всех режимах с 17:00 мск 25 февраля, сообщает пресс-служба торговой площадки.
В пятницу на бирже приостановили подачу заявок и заключение договоров во всех режимах торгов, за исключением трех: переговорных сделок (с кодами расчетов Т0 и Т1) и адресного репо с центральным контрагентом (Т0Т1) с 7:00 и безадресного репо с центральным контрагентом (Т0Т1) с 10:00.
В четверг утром «СПБ биржа» на фоне возросшей волатильности также приостановила торги, решение коснулось всех видов ценных бумаг и всех режимов торгов. После этого с 12:30 был снят запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в тех же трех режимах.
Утренние торги на срочном и фондовом рынках в пятницу не проводила и Мосбиржа. Торги открылись в 9:50 мск на рынке акций, в 10:00 — на срочном рынке.
Российский рынок акций обвалился 24 февраля по итогам основных торгов на 33,28%, пережив крупнейшее падение за всю историю наблюдений. Падение произошло после объявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28% до 2058,12 пункта, его долларовый аналог РТС — на 28,3% до 742,91 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально опускался до 1681,55 пункта, РТС — до 610,33 пункта.
Последний раз антирекорд рынок устанавливал 6 октября 2008 г. в разгар финансового кризиса, тогда основные индексы упали на 18,6 и 19,1% соответственно.