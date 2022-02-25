«СПБ биржа» с 17:00 возобновит торги во всех режимах

В четверг утром «СПБ биржа» на фоне возросшей волатильности также приостановила торги, решение коснулось всех видов ценных бумаг и всех режимов торгов. После этого с 12:30 был снят запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в тех же трех режимах.