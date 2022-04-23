ЦБ намерен обязать банки возвращать украденные деньги за 30 дней
Представитель ЦБ подтвердил изданию планы ввести срок возврата похищенных денежных средств. По его словам, сейчас закон не предусматривает такие сроки, а мера необходима для «соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов».
Инициативу Банк России обсуждает с участниками рынка и экспертами. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, ЦБ ранее предлагал банкам возвращать средств в течение 2-3 дней, однако организации не поддержали эту идею. Банки заявили, что за это время невозможно проверить, является ли перевод мошенническим.
«Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель», — сказал РБК Войлуков.
ЦБ предлагает возвращать украденные средства в течение 30 дней после получения заявления от клиента в двух случаях. Основанием будет считаться отсутствие уведомления о совершении перевода и перевод без согласия клиента, а также снятие средств после потери карты. Во втором случае владелец карты обязан сообщить банку о случившемся, иначе банк будет иметь право не возмещать средства.
В феврале стало известно о разработке Госдумой законопроекта, в рамках которого предлагается разрешить банкам замораживать средства, украденные мошенниками со счетов россиян, и блокировать на срок до месяца счета злоумышленников. Об этом заявил депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, при участии которого подготавливается документ.
Сообщалось, что предлагаемые меры будут направлены против «дропперов» — посредников, на счета которых мошенники выводят деньги с банковских счетов жертв перед тем, как обналичить их. Сейчас банки могут остановить вывод денег со счета потерпевшего в другой банк только по решению суда, даже если счет «дроппера» уже выявлен и заблокирован, что затрудняет оперативную заморозку похищенных средств и их возврат владельцу.
В начале февраля с аналогичным предложением выступил ВТБ. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, с подобной мерой согласны как участники рынка, так и представители органов власти, однако пока на практике она не реализуется.
В ЦБ заявили, что не поддерживают инициативу, поскольку она предусматривает право на внесудебную блокировку счетов банками и не предполагает возможность обжалования такого решения в суде клиентами банков. «Это нарушает права получателя средств, а также может привести к злоупотреблениям со стороны плательщика», — отметили в пресс-службе регулятора.
В конце прошлого года ЦБ предложил изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам: по задумке регулятора, банк получателя должен получить возможность проверять операции на признаки мошенничества, как это сейчас делает банк отправителя. Кроме того, предлагают в ЦБ, банк получателя сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если в базе ЦБ есть информация о случаях и попытках перевода средств без согласия владельца этого счета. Для того чтобы восстановить доступ, владельцу счета необходимо будет прийти в офис банка с паспортом.