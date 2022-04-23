ЦБ намерен обязать банки возвращать украденные деньги за 30 дней

В конце прошлого года ЦБ предложил изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам: по задумке регулятора, банк получателя должен получить возможность проверять операции на признаки мошенничества, как это сейчас делает банк отправителя. Кроме того, предлагают в ЦБ, банк получателя сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если в базе ЦБ есть информация о случаях и попытках перевода средств без согласия владельца этого счета. Для того чтобы восстановить доступ, владельцу счета необходимо будет прийти в офис банка с паспортом.