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Финансы

Минфин частично ограничит публикацию данных о формировании бюджетной отчетности

Ведомости

Минфин России решил частично ограничить публикацию данных о формировании бюджетной отчетности из-за западных санкций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», — отмечается в сообщении.

Минфин ранее сообщил, что за пять месяцев доходы бюджета составили 12,043 трлн руб., или 48,1% к общему объему доходов на год, расходы — 10,547 трлн руб., или 44,5% к общему объему расходов за год. Профицит бюджета в январе — мае, по предварительным данным, составил более 1,49 трлн руб.

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел шесть пакетов санкций. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для нефтепродуктов.

Ранее в рейтинговом агентстве АКРА сообщили, что доходы бюджетов регионов за первые пять месяцев 2022 г. выросли на 29% до 7,2 трлн руб. Годом ранее показатель за тот же период составил 5,6 трлн руб. Доходы за январь – май 2022 г. побили исторический рекорд, обращают внимание аналитики.

Так, налоговые и неналоговые доходы субъектов, т. е. собственные, без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30% и составили 5,8 трлн руб. Годом ранее показатель составлял 4,4 трлн руб. Рост по большей части был обеспечен ускорением поступлений по налогу на прибыль – они увеличились на 40% с 3 трлн до 4,2 трлн руб., следует из данных агентства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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